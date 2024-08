Christian Cueva acusado de violencia familiar en Perú

Christian Cueva, ex jugador de Pachuca y Toluca, fue acusado de violencia familiar y su situación con el club Cienciano de Perú está bajo análisis de la directiva.

Cueva, seleccionado andino, está en el ojo del huracán luego de que su esposa, Pamela López, lo acusó de ejercer violencia física y psicológica.

A lo largo del día se filtraron varios videos en los que se ve agrediendo a Pamela en un elevador y luego en la puerta de un edificio.

En uno de los videos, el volante riñe con su esposa al interior del elevador, le jala el cabello y la agarra del cuello, hasta que llega una persona que intercede y la suelta.

En otro también la jalonea del cabello en la recepción de un edificio y luego entra al lugar rápidamente al lugar.

La esposa del jugador denunció hoy las agresiones sufridas a lo largo de varios años.

"Para mi ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años", revelo Pamela López en el programa América Hoy.

El jugador es una de las estrellas del Cienciano de Perú.

Inicialmente, el club quiso deslindarse del tema y Edy Cuéllar, directivo del equipo dijo que Cueva tiene contrato con el equipo, el cual debe cumplir y se pronunciarían cuando las autoridades tomaran una determinación.

Más tarde y luego de la filtración de los videos del jugador agrediendo a su esposa, Cuéllar dijo que el equipo condena cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, y señaló que hablarán con el jugador y su abogado para conocer detalles del delito que se le imputa.

"Vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar", mencionó.