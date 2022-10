La apuesta del ´Piojo

Desde que llegué vi en Chuy a un tipo que tenía condiciones y cualidades buenas jugando de volante y carrilero, lo empezamos a trabajar de lateral y me gustó¨ MIGUEL HERRERA DT DE TIGRES

El juvenil auriazul Jesús Garza será la apuesta de Miguel "Piojo" Herrera para cubrir la lateral derecha previo a la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2022 ante Pachuca, luego de la baja por expulsión de Javier Aquino, y por encima de Vladimir Loroña y Luis Rodríguez.

"Desde que llegué vi en Chuy a un tipo que tenía condiciones y cualidades buenas jugando de volante y carrilero, lo empezamos a trabajar de lateral y me gustó", dijo Herrera.

"Contra San Luis hizo un partido perfecto en lo que le pedimos, demostró que está en la pelea y no es que Loroña o ´Chaka´ no sean importantes, pero han entrado de cambio para cerrar el partido y lo hace bien".

´SÉ CÓMO JUEGA AVILÉS´

El estratega auriazul no tiene duda en que Garza pueda contener al veloz ataque del Pachuca, comandado por Avilés Hurtado, a quien dirigió en Tijuana, por lo que conoce a la perfección las aptitudes del colombiano.

"Lo conozco perfecto y sé la calidad de jugador que es, pero también sé cómo es el chico y qué puede hacer. Chuy respondió bien, obvio estará consciente que uno de los jugadores más importantes del rival estará ahí y deberá estar atento", dijo Herrera.

DUELO DE EXPERIENCIA VS. JUVENTUD

Herrera no se confía por tener el cuadro más experimentado en esta Fase Final, pues sabe que el dinamismo de los Tuzos puede hacer mucho daño.

Por ello, el técnico ya tiene su estrategia para la serie de Cuartos, en la que apostará por tomar decisiones prontas con el balón en su poder.

"La gente piensa que cuando un jugador tiene 50 Liguillas y el otro 4, tiene que ganar por la experiencia, y hoy la dinámica supera eso; tenemos que entender que vamos a enfrentar un equipo dinámico y tenemos que ser rápidos en la decisión de la pelota. No es hablar de que juguemos 50 Liguillas y el otro 10, tenemos que entender el juego; hoy el equipo que no corre, no gana", señaló.

EL ONCE DE TIGRES