'Guti' busca aportar liderazgo y goles importantes en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Érick Gutiérrez se visualiza con un aporte sustancial en las Chivas de Veljko Paunovic.



Luego de debutar con la camiseta rojiblanca en un partido amistoso contra el Athletic de Bilbao, el refuerzo de las Chivas tendrá mayor participación en la Leagues Cup, antes de presentarse en la Liga MX.

"Estoy tranquilo, sé que no soy un jugador que a lo mejor va a driblar o meter muchos goles. Me va a empezar a conocer la afición un poco más, soy un jugador que puede dar mucho en la salida, en el control de juego, en organizar, soy un líder y a veces meto goles importantes. Encantado de que todo salga bien y voy a dar el 100% siempre en la cancha", comentó Érick Gutiérrez en TUDN.

"Estoy tranquilo, sé que no soy un jugador que a lo mejor va a driblar o meter muchos goles. Me va a empezar a conocer la afición un poco más, soy un jugador que puede dar mucho en la salida, en el control de juego, en organizar, soy un líder y a veces meto goles importantes. Encantado de que todo salga bien y voy a dar el 100% siempre en la cancha", comentó Érick Gutiérrez en TUDN.

En el torneo Apertura 2023, las Chivas son líderes de la competencia con 9 puntos de 9 posibles.

"Se ha visto que hay mucha calidad y mucha intensidad. En el tema grupal son como una familia, están unidos, y eso es muy importante también".

NO SE RELAJA

"No vengo a relajarme aquí (Chivas). Tienen qué conocerme, ver cómo me desarrollo en el campo, en qué funciones ayudo. Espero tenerlos contentos y que sepan que me voy a entregar al 100% para ganarme su cariño".

El seleccionado nacional en las Copas del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022 busca sacarse la espina con el Tri.

"Yo siempre pienso en Selección Mexicana. No he jugado mucho y no he sido tan importante como yo quisiera, jugaba 5 o 10 minutos y en ese tiempo es difícil demostrar todo lo que puedes aportar. Es una espinita que tengo", agregó el "Guti".