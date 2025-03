Katia Itzel García: Un año silbando en la Liga Mx

Ciudad de México.- De patear el balón y marcar a las atacantes rivales pasó al silbato y las tarjetas, de soñar con grandes pasajes como futbolista a imponer justicia en la cancha como árbitra.

Después de jugar a nivel estudiantil en equipos de la UNAM, Katia Itzel García concretó su gusto por el futbol en el arbitraje, tocó y derribó puertas hasta debutar en la Liga MX varonil, con una carrera internacional que pone la mira en la Copa del Mundo de hombres.





EL ORIGEN

"A mí me encanta el futbol, hubo una época en mi vida, diría mi papá, donde yo comía, cenaba, desayunaba futbol, soñaba futbol. De ahí viene, de esta gran pasión que tengo por el futbol. Jugué futbol cuando no era profesional, por ahí del 2004, en el club Andrea Soccer, después en mi preparatoria y universidad jugué para el representativo (UNAM).

"Fui futbolista 14 años y cuando la universidad se acaba la única posibilidad de seguir en el futbol era irme al extranjero, yo quería seguir en México y ahí vi esta figura del árbitro, que siempre está en primera fila y me llamó mucho la atención", recordó García en entrevista con Grupo REFORMA.

Katia investigó del tema y encontró el apoyo que le abrió la puerta al arbitraje.

"Hay una árbitra en especial que fue la que me ayudó a poder dar ese primer paso en esta carrera, que fue Verónica Brito, a la que le agradezco muchísimo el que me haya respondido el mensaje que le envié en una de sus redes sociales. Ella me dio las primeras herramientas y me indicó el camino que tenía que seguir para hoy estar hasta donde estoy".





IMPARTE JUSTICIA

Egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Administración y también estudiante de Derecho, procura la fórmula para plasmar esos conocimientos en la cancha.

"Hay similitudes, sobre todo con el Derecho, pero también la Ciencia Política. Un árbitro es un gestor de un partido y con el conocimiento de las reglas del juego, a eso le sumas una interpretación de las reglas de juicio.

La clave del árbitro es impartir la justicia, llevar la justicia para ambos equipos".





APRENDIZAJE Y EJEMPLO

Katia Itzel se ha inspirado en silbantes mexicanas que la antecedieron en un camino en el cual ha sido primordial derribar puertas. "Ha sido complicado, pero ha sido un camino menos difícil que el que han tenido nuestras compañeras. Gracias a esas mujeres que estuvieron antes de nosotros, nuestro camino ha sido menos arduo. Hemos encontrado más puertas abiertas. Vicky Tovar, Isabel Tovar, Quetzalli Alvarado, Lucila Venegas, con la que me tocó más relacionarme, una gran amiga, Mayte Chávez, todas ellas, la misma Karen Díaz, mi compañera, nos han abierto las puertas.





EL DEBUT

El 9 de marzo de 2024, Katia debutó en la Liga MX varonil, el Pachuca vs. Gallos fue su primera misión.

"Fue la fecha en que tuve el debut en el Máximo Circuito del futbol en México, algo que en un momento de mi vida vi como algo que no iba a ser posible y cuando sucedió es inexplicable, las emociones que generó ese momento en mí. Obviamente también las ganas de salir adelante y plantearme logros y objetivos más grandes.

"Sabía que si lo lograba, ahí no iba a terminar todo. Quería que fuera el inicio de algo más grande y creo que vamos por buen camino. La oportunidad que me dieron, estoy agradecida con ella y tratamos de consolidar esa oportunidad y lo hemos podido lograr. Es bonito ver que se abrieron las puertas y que tal vez atrás de nosotras vengan muchas más, que ese sueño lo hagan realidad".





FAMILIA DE MÚSICOS

A Katia Itzel le acompaña el ritmo y la cadencia, con una familia dedicada a la música tradicional mexicana, que le brinda el apoyo.

"Todo lo que he logrado se lo debo a mis papás, a mis hermanos. Tengo una familia que me apoya muchísimo. Todo el trabajo que han hecho mis papás es para que podamos hacer nuestros sueños realidad.

Es chistoso porque dirían ´vienes de una familia de árbitros, de futbolistas´, pues no, vengo de una familia de músicos, yo soy la rara de la familia, nos gusta el futbol pero ninguno se dedicó a eso. Mi papá es especialista en instrumentos de cuerda, mi hermano toca la guitarra, el sax, la batería, mi hermana es compositora, toca el piano. La música en mi familia es la clave".

RETO MUNDIALISTA

"Cuando te das cuenta que ya hubo una árbitra, mujer, que pudo estar en un Mundial varonil (la francesa Stéphanie Frappart en 2022), se abre una nueva posibilidad y sueñas también con que ese momento llegue. Es un sueño que tengo, no sé si lo voy a cumplir, pero voy a dejar todo para tratar de cumplirlo.

Hay cosas que no están en nuestras manos, pero cuando uno deja todo por un sueño, se cumpla o no, uno se siente muy contento y volteas a ver y lo dices lo di todo y eso es lo bonito de los sueños".





¿CÓMO PREPARA KATIA SU PARTIDO?

-Preparación física durante los días previos.

-Estudio de los equipos a los que va a dirigir. Analizar estilos de juego sobre todo el plano físico, velocidad con la que juegan para tratar de anticiparse como árbitra a lo que puede suceder en la cancha.

-Conocer a los jugadores clave en los equipos en cuestión, qué jugadores son los que procuran desbordar, qué jugadores son los que cobran las jugadas a balón parado y hacia qué zona del campo suelen dirigir el balón.

-Análisis de videos de los equipos, especialmente de las jugadas de táctica fija para identificar dónde se suele ubicar el jugador que va a rematar o cuáles van a buscar.

-Diálogo en los días previos con los asistentes y cuarto árbitro respectivos para intercambiar opiniones del análisis de los equipos en cuestión.