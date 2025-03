Veljko Paunovic habla sobre su salida de Tigres

En su primer día como entrenador del Real Oviedo de España, el serbio Veljko Paunovic recordó su paso por Tigres y el despido repentino del club auriazul.

En la charla técnica con sus nuevos jugadores, el ex director técnico de los auriazules mencionó a su antiguo club y la manera en que se dio su salida pese a que tenía al equipo entre los primeros lugares.

"No tengo tiempo para perder. Los cambios pasan, a mí me pasó, yo hace unas semanas estaba trabajando en un equipo, íbamos terceros, me quitaron el trabajo, justo en el mejor momento del equipo y la temporada", comentó el estratega.

El 2 de marzo, Tigres anunció la salida de Veljko pese a que el club regio había vencido al Necaxa como visitante y estaba en los primeros puestos de la tabla general; como consecuencia, Guido Pizarro se retiró como futbolista y tomó el mando técnico del equipo.

Pauno fue presentado como nuevo entrenador del Oviedo, club donde militó como futbolista y el cual se encuentra en sexto lugar de la Segunda División de España, con 14 victorias, 9 empates y 9 derrotas.