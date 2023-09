Extraña Enrique Meza el futbol

El técnico multicampeón con Toluca y Pachuca ya no se visualiza en los banquillos, pero piensa que, desde otro puesto, su experiencia le podría ayudar a muchos clubes de la Liga MX.

"Extraño mucho el futbol, no tanto los banquillos, pero extraño el futbol porque empecé muy chiquito a jugar y tengo que reconocer que fui muy feliz. Me gustaría por supuesto trabajar, pero el hecho de que no haya oportunidades para gente como yo, sus motivos deben de tener", expresó.

"Tampoco me gusta andar tocando puertas, si algún día alguien se acuerda de mí, pues voy a escuchar".

Meza avaló la designación de Jaime Lozano como técnico de la Selección Mexicana.

"A mí me parece que es correcta porque Jaime ha demostrado, con hechos, que es un buen técnico", dijo.

Meza presentó su libro biográfico "Voluntad", de la autoría de Guillermo Garduño, en la Feria Internacional del Libro del Estado de México.