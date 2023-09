Ve Tajonar plantel en Rayadas para tapar cualquier hueco

MONTERREY, NL

A Bernal le queda cerca de un al menos un mes fuera de acción, luego de sufrir una distensión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"Creo que en una plantilla como la que tenemos cualquier baja es importante, no al grado de que nos haga cambiar la forma de jugar; tenemos para mi una de las mejores plantillas de la Liga y no quiere decir que no nos importe que una jugadora esté fuera por lesión o por cualquier circunstancia, pero los huecos se llenan aquí", explicó la arquera.

"O sea en todas las posiciones tenemos gente que puede solventar, capacitada para poder afrontar cualquier partido.

Esperemos que 'Rebe' se pueda pronto recuperar pronto, rápido porque además sabemos además que es nuestra líder, capitana y a pesar de que también tenemos otras y que hay gente que puede sustituir todo eso, necesitamos que todas estemos bien".

Dijo que todas las ausencias son importantes, como la de en su momento de Carlee Giamonna, quien tenía una molestia en la espalda.

A SALIR DE RACHA SIN GANAR

Tajonar, quien ha alternado el puesto de titular con Alejandría Godínez, dijo que buscarán salir del irregular paso sin triunfo que llevan con tres empates y una derrota.

El domingo visitan al Santos en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023.

"Yo acabo de llegar, pero por todo lo que se habla, no se había encontrado en una situación así el equipo anteriormente, pero creo que es parte de todo el ciclo de un equipo de futbol, de jugadoras, de un club", expresó la portera de 38 años de edad.