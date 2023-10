Cracks... de la fiesta

A unos días de encarar al Atlas en el Clásico Tapatío, las Chivas separaron del plantel indefinidamente tanto a Alexis Vega como a Cristian Calderón, además del canterano Raúl Martínez por indisciplina.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy (martes) serán separados del plantel por tiempo indefinido.

Los tres jugadores trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística", informó el Rebaño, que está investigando si hay más implicados.

La indisciplina habría sucedido en el hotel de concentración de Toluca, donde las Chivas igualaron 1-1 el domingo, siendo en la noche cuando, de acuerdo a ESPN, habrían metido mujeres al inmueble, lo que es considerado como una falta grave, por lo que incluso podría derivar en una sanción más fuerte.

No es la primera vez que tanto Alexis como "Chicote" se ven inmiscuidos en problemas extracancha.

Vega vive su segunda separación del plantel, luego de que festejara en agosto del 2020 el cumpleaños de Uriel Antuna, lo que derivó en que no fueran considerados para el partido ante Toluca.

Posteriormente, en marzo de este año, Alexis fue "quemado" en redes sociales en una fiesta posterior a la derrota 4-2 del Clásico ante América.

"Pauno (Veljko Paunovic, DT de las Chivas) me ayudó a cambiar. Él me puso ese rol de ser líder, de dar ejemplo a los jóvenes. Ahora me siento más maduro en ese tema, estoy tranquilo y sé que con ese rol tengo muchas responsabilidades dentro del equipo. He madurado mucho más.

He visto que lo más importante es mi carrera. No puedo dejar pasar más tiempo, tengo que ser lo más profesional posible y estoy seguro que con esos hábitos voy a crecer mucho más como persona, como jugador y voy a sacar la mejor versión de mí", dijo Alexis en el marco de la Leagues Cup.

En tanto, el "Chicote" Calderón ha sido un constante en las sanciones de las Chivas por irse de fiesta, como le pasó en la Feria de Ameca o en la pasada edición de las Fiestas de Octubre, donde fue señalado por asistir al concierto de Christian Nodal.

NIEGA ´POCHO´ RUMOR

Víctor Guzmán desmintió una supuesta pelea con el DT de las Chivas, Veljko Paunovic.

"Yo no estoy por encima de un director técnico, mucho menos de una institución como Chivas, ni el presidente (Amaury Vergara), permitiría ese tipo de cosas. Estoy trabajando para regresar mi mejor versión", escribió "Pocho" en su cuenta de X.

La versión de que "Pocho" y Paunovic se enfrentaron surgió a raíz de una herida que Veljko tiene en la ceja izquierda desde el Clásico Nacional ante América.

De escándalo en escándalo

La era de Ricardo Peláez estuvo plagada de escándalos fuera de la cancha, lo que parecía haber terminado, pero "Chicote" y Alexis Vega volvieron a incurrir en indisciplina.

16 de febrero del 2020

Cristian Calderón fue el primero en dar de qué hablar fuera de la cancha. Un día después de perder 2-1 en casa frente al Cruz Azul, el "Chicote" fue captado en su día libre en la Feria de Ameca, cantando en el escenario con una banda. Al día siguiente no pudo concluir el entrenamiento y fue regresado a casa por no estar en condiciones.

25 de febrero del 2020

Uriel Antuna aparece en la portada de una revista de farándula con una mujer que no era su esposa, después de una concentración con la Selección Mexicana en la Ciudad de México. Esa misma tarde, la directiva sanciona económica y deportivamente tanto al "Chicote" como a Antuna. Ambos jugaron con la Sub 20.

16 de marzo del 2020

José Juan Macías y Alexis Vega fueron captados en compañía de mujeres por la revista que ventiló a Uriel Antuna. Sin embargo, un día antes de la publicación contaron su versión en redes sociales. No hubo sanción por parte de la directiva al mencionar que los propios jugadores se lo contaron al entonces directivo Ricardo Peláez.

21 de agosto del 2020

Alexis Vega compartió una historia de Instagram donde se observa a él y a Uriel Antuna en una fiesta con alcohol rompiendo los protocolos de sanidad y a menos de 48 horas de jugar contra el Toluca. Al día siguiente, la directiva decide separarlos por tiempo indefinido del plantel.

5 de noviembre del 2020

La directiva de Chivas separa definitivamente tanto a Eduardo "Chofis" López, José Juan Vázquez, Alexis Peña y Dieter Villalpando tras irse a una fiesta, de la que se derivó en una denuncia por presunto delito sexual contra Villalpando.

"Hay tolerancia cero para las indisciplinas. No cualquiera puede portar la playera de Chivas sólo porque juega muy bien al futbol, se necesita ser un deportista profesional e íntegro las 24 horas del día", dijo Peláez en ese entonces.

7 de octubre del 2022

A sólo 4 días de disputar el repechaje ante el Puebla, futbolistas del Rebaño acudieron al Palenque de las Fiestas de Octubre. Cristian "Chicote" Calderón fue visto en la madrugada en un concierto de Christian Nodal, mientras que Antonio "Pollo" Briseño afirmó que él y sus compañeros Alan Mozo, Santiago Ormeño y Paolo Yrizar se retiraron antes de la presentación del cantante.

21 de marzo del 2023

Cuando todo parecía en calma en las Chivas, una nueva sacudida apareció en el Redil. Tras perder con el América, una joven cercana a Alexis Vega y a su esposa subió en Instagram un video donde aparece el delantero con un grupo de amigos celebrando con vodka.