Tiene Camberos puertas abiertas en el Tri Femenil

CIUDAD DE MÉXICO

"En el caso de Scarlett lamentablemente ha estado prácticamente un mes sin entrenar con el equipo, pensamos que lo mejor era que no viniera y estamos deseando que tenga protagonismo en su nuevo club y se gane una vez más el estar aquí. Es una jugadora joven que tiene que hacer cosas grandes con la camiseta de México y espero que sea protagonista en los Juegos Centroamericanos", expresó en videoconferencia el técnico del Tricolor, Pedro López.

Camberos ha sido el foco de atención por su partida de México, tras el acoso que sufrió mientras defendía la causa del América. Ahora juega para el Angel City.

Charlyn Corral es otra de las seleccionadas. Colíder de goleo de la Liga MX, con 13 anotaciones al igual que su compañera Jennifer Hermoso, deseó que cambien las condiciones de seguridad para las mexicanas.

"En lo personal obviamente es algo que no se quiere vivir, confío y me gusta creer que las cosas van a cambiar, que a veces las cosas que no están bien suceden por algo, es una gran oportunidad para que como sociedad cambiemos, en este caso como deportistas ser conscientes de que eso está en todos lados, denunciar algo que no está bien y protegernos entre todos", mencionó.

QUIEREN ENAMORAR A LA AFICIÓN

Mientras la Selección Mexicana varonil colecciona abucheos, el cuadro Femenil quiere echarse a la bolsa a los fans.

"También ganarnos a la afición mexicana, aunque no estemos en nuestro mejor momento, creo que podemos darles muchísimo", mencionó el técnico Pedro López.

En el mismo tenor opinó la delantera Charlyn Corral.

"Jugar contra este tipo de rivales nos beneficia mucho, son físicas, técnicas, siempre buscan el gol, son agresivas al ataque y tenemos que mostrar las cualidades que como mexicanas tenemos, la posesión de balón, de cara a gol trabajar y estar finas.

"Son partidos que nos benefician mucho en lo físico, pero también que la gente sienta una identidad con nosotras, que se sienta parte de este nuevo proceso y esta construcción que se está haciendo", comentó de cara al juego que se celebrará este sábado a las 13:00 horas en el Estadio Seatgeek.

@ContrerasCANCHA