Reconoce Morales que ha quedado a deber en Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO

"Las oportunidades se presentan todos los días, en los entrenamientos, en los partidos pero creo que sí me ha faltado un rendimiento óptimo, a un delantero se le piden goles y estoy entrenando para hacer bien las cosas si me dan la oportunidad", explicó Morales este martes en conferencia.

"Obviamente la ansiedad de no convertir goles y uno como delantero quiere que la pelota entre, estoy trabajando y cuando me toque, aprovechar la oportunidad y que no pare".

A Morales le restan 2 años de contrato pero ya fue opción para salir en diciembre pasado.

Aún así, eso no asusta al atacante andino.

"Después la directiva ha sido clara conmigo, como muchos saben estuve por salir del club se me dio la confianza y después si necesitamos los Play Off, estoy trabajando al 100", apuntó.