En América se ve más cerca regreso a Selección.- 'Chicote'

GUADALAJARA, Jalisco.-

Christian "Chicote" Calderón se convirtió en el fichaje polémico del América en el Clausura 2024.

Pocos podían imaginar que, luego de tres años con Chivas y de haber anotado y celebrado sus goles al América, pudiera ser una buena contratación para las Águilas, por su pasado rojiblanco.

Pero ha sido tal el acoplamiento de "Chicote" Calderón que siente que como jugador americanista tiene más posibilidades de volver a ser llamado a la Selección Mexicana, que las que tenía en Chivas y así cumplir su sueño mundialista en 2026.

"El sueño de regresar a Selección se ve más cerca de este lado y es por lo que peleo.

"Yo sé que, dirán que no he sido campeón, pero para mí el sueño más grande es estar en un Mundial, y sé que si soy campeón puedo llegar al Mundial, pero también sé que si trabajo y lo doy todo en cada partido puedo tener una oportunidad", dijo "Chicote" Calderón en el canal de YouTube de Jesús "Canelo" Angulo.

Tan motivado está "Chicote" Calderón con su llegada al América, que reconoce que le ha tomado gusto a meterse de lleno al gimnasio, por las excelentes instalaciones de Coapa.

"Tú sabes, ni en Aguascalientes ni en Guadalajara me gustaba el gimnasio, (acá en Coapa) está grande el pinche gimnasio. La neta, todas las instalaciones está todo chido, mis respetos.

"En todos los países siempre habrá diferencia de un club a otro, ya depende de cómo lo veas tú, pero veo las canchas y digo: 'qué chingón entrenar aquí', pero sí es una diferencia con lo que estoy viviendo ahora", expresó.

Otro punto que resalta "Chicote" Calderón es el buen ambiente que predomina en Coapa, y aunque no menciona al Club Chivas Verde Valle hay como cierta alusión a lo que se viven en una y otra parte.

"Al entrar al estacionamiento (de Coapa) les dije a los jardineros 'buenos días' y ellos me contestaban con una sonrisa desde las 7 o 7:30 de la mañana, con mucho frío, y llegabas al comedor y la cocina y lo mismo. Y dices: 'no mames, aquí son felices hagan lo que hagan'.

"Se siente un ambiente muy diferente. Todos los compañeros no hacen menos a una persona porque saben dónde están y eso es lo importante porque desde ahí se hace una institución grande y ganadora como América".

"Chicote" Calderón aclaró que no tiene ningún resentimiento hacia Chivas, luego de que en el torneo pasado fue separado temporalmente del equipo junto con Alexis Vega y Raúl Martínez por indisciplina.

"Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron, y me preguntaron que si le guardaba rencor, y creo que rencor no, al contrario, pero llegó el momento de cerrar los ciclos ahí.

"Nunca me imaginé llegar acá por todo el tema que venía pasando en Guadalajara, pero se cumplió el sueño de un niño que jugaba en la calle.

"Lo primero que pensé cuando me dijeron que estaba la oferta del América es que sería un cagadero, porque de estar en Chivas y que tu próximo equipo sea el América pues dices: '¿qué va a pasar?'.

"Mi primer partido con América fue como visitante contra Tijuana, y ahí no hubo problema. El segundo ya de local, entro de cambio y sí era abucheo cada vez que agarraba el balón y sí lo escuchaba y lo sentía, pero yo quería que me dieran el balón para demostrar.

"Yo hoy doy lo máximo para que la gente se encariñe conmigo y dejen de lado eso de abuchear", manifestó el "Chicote" Calderón.