Faitelson se desvive en elogios para el América

CIUDAD DE MÉXICO

Al ser pupilo de José Ramón Fernández, considerado padre del antiamericanismo, el actual miembro de TUDN es especialista en demeritar los logros del conjunto azulcrema.

Sin embargo, luego de que la escuadra de André Jardine levantara el título del Apertura 2023 al derrotar (4-1) a Tigres en el marcador global, el polémico conductor decidió cambiar su postura.

"He hurgado en lo más profundo de mi escuela antiamericanista, estoy buscando una mancha que pueda denostar el título conseguido por el América el domingo; no lo he podido encontrar aún".

David aceptó que el fútbol terminó por premiar "al mejor club de todo el torneo" con el trofeo de campeón, ya que las estadísticas hablan por sí solas.