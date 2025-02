El tricampeón merece respeto

Guste o no, el América es el tricampeón del futbol mexicano y se ha ganado el prestigio como el más grande, aun sin refuerzos.

En el Nido de Coapa no se achican tras lo ocurrido en este mercado. James Rodríguez está con el León y Sergio Ramos a un paso de Rayados. No obstante, el contención Alan Cervantes advierte que el equipo fija la mirada en el tetracampeonato.

"Los refuerzos o no está fuera de mi jurisdicción, es decisión de la directiva, pero creo firmemente que este plantel se merece un respeto, es el mismo plantel que ha ganado un campeonato, un bicampeonato y un tricampeonato.

Si la decisión fue traer o no refuerzos por X o Y, este plantel ha demostrado que tiene con qué para seguir compitiendo; lo hemos visto a inicio de torneo, no estamos conformes, porque de nada vale si no concretamos con un tetracampeonato", expresó.

Esa misma ambición que Cervantes muestra en lo colectivo es la que exhibe a nivel individual. Apenas el pasado martes el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, visitó el Nido de Coapa.

El contención azulcrema advirtió que debe soñar en grande y por ello apunta al Mundial del 2026.