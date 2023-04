Sólo el título salva a ´Tano´

"Creo que no es solamente con el ´Tano´ el tema del América, todo personaje que trabaja dentro de la institución sabe que, primeramente, está expuesto, y segundo, sabe que necesita de triunfos constantes, hasta el fin del torneo para poder llegar a ganarse un lugar dentro de la institución para lo que sigue", dijo a CANCHA Daniel Brailovsky, histórico azulcrema.

Esa exigencia abarca a todos, desde dirigentes hasta jugadores.

"Si al fin y al cabo terminando un torneo no terminan coronándolo con el título, cuando vos llegas a la mesa de renovación, la misma gente del club te dice ´pero no hemos ganado nada´, y vos no tenés cómo poder dar la contra de lo que están diciendo, porque uno siempre va a firmar un contrato, y esto me queda claro, por lo que hizo, no puede firmar un contrato por lo que va a hacer, porque estaríamos soñando.

"En esta institución, que se valora mucho el hecho de matarse y de entregarse constantemente, pero aún más se valoran los títulos. Cuando vas a renovar tu contrato, la lógica indica que, bueno, ´tengo atrás un trofeo que acabo de ganar´, eso justifica el que yo pueda pedir un buen salario y de esa manera está compensado. Si vos llegas a la mesa de negociaciones sin un título de por medio, es definitivo que, en el América por lo menos, la negociación no puede ser interesante", recalcó Brailovsky.