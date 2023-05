El legado de la ´Tota´

Ningún "Juan Pérez" iba a mancillar al "Cinco Copas", por eso Antonio Carbajal jamás jugó como portero tras su retiro profesional.

La "Tota" falleció el pasado martes, a los 93 años. Su legado deportivo es tan grande que el Estadio Nou Camp abrió ayer sus puertas para ser despedido por familiares y aficionados. Por la mañana de este miércoles se le realizó una misa de cuerpo presente en el Templo Expiatorio, donde además estuvieron presentes directivos del club.

Después fue llevado al estadio, donde su cuerpo fue colocado justo entre los tres postes. Se le despidió con cánticos y porras.

Se fue el primer futbolista en jugar una quinteta de Mundiales; también, el técnico que pasó de los banquillos de clubes como León, Unión de Curtidores y Morelia a las sillas de los centros de rehabilitación en Guanajuato, en donde buscó rescatar a niños y jóvenes de las adicciones, a través del futbol.

"Quiero recordarlo como era siempre: alegre, feliz, dicharachero, alburero, simpático", describe Enrique Borja, quien jugó su primer Mundial en Inglaterra, justo cuando Carbajal disputaría el quinto y último, aquel 19 de julio de 1966 en un empate sin goles contra Uruguay.

"Son dos cosas curiosas: él nació en la colonia San Rafael, precisamente donde yo nazco, y la otra, yo iba llegando a la Copa del Mundo del 66 y él se estaba retirando".

Jesús Antonio Carbajal Rodríguez siempre se describió como un mal deportista, porque odiaba perder. Espigado, de 1.81 metros de estatura, destacaba por su ubicación así como por su peculiar bigote y las agallas para meterse al estadio Maracaná en su primer Mundial y no achicarse ante 200 mil espectadores.

"La Tota" odiaba perder hasta en las canicas, y esa virtud es la que más valora Alfredo Tena, el "Capitán Furia", uno de sus dirigidos.

"Después de una derrota, tú no podías hacer un chiste estando la ´Tota´ ahí, eso lo agradezco porque hoy en día eso se ha perdido mucho", alude sobre la etapa de Carbajal como auxiliar técnico del Tricolor (1979-81).

Cinco Mundiales, partidos y fotos con otras leyendas, una exitosa etapa como entrenador y muchos momentos más acompañaron la vida y obra de Antonio "La Tota" Carbajal.

A final de cuentas, "La Tota" se hizo en una época en la que no existía el confort del futbol actual. Le tocaron viajes kilométricos en camión por México, hoteles de tercera en las concentraciones con la Selección Mexicana y hasta episodios vergonzosos como aquel Mundial en el que el Tri tuvo que jugar con la camiseta del Gremio de Porto Alegre.

También fue clave para el primer punto de México en Mundiales, contra Gales en 1958, y para el primer triunfo, un 7 de junio de 1962 contra Checoslovaquia, justo el día de su cumpleaños 33.

Lo cierto es que en ese Mundial, Chile 1962, también sufrió una de las peores decepciones de su carrera debido a aquella derrota de último minuto contra España; de persistir el empate, el Tri habría clasificado.

"Ahí eché más mentadas de madre que nunca, lloré de la impotencia, me decía, ´¡no puede ser, no otra vez!´, ¡qué no decía!, mi léxico no era de santo. Se me salieron las lágrimas", dijo en abril de 2010.

Conociéndolo, el "Capi" Tena cree que ese vestidor fue el infierno.

"No me quiero imaginar cuando entró al vestidor, cómo volaban los zapatos, te lo apuesto", dice.

Diversos reportes periodísticos atribuyen el apodo de "La Tota" a un amigo, quien de juego lo llamaba "Toño... Toto... Tota". El icónico guardameta tuvo nueve hijos y bromeaba con que casi le alcanzaba para un equipo mixto. En varias entrevistas comentó que rechazó al Real Madrid, pese a la oferta del propio Santiago Bernabéu, porque era todo un bohemio y quería devolver a México un poco de lo que había recibido.

Derramó bilis tras cada gol que le metieron, por más que algunos fueran firmados por Pelé y Mario Zagallo. Genio y figura, no podía rebajarse tras colgar los guantes, por eso en los llanos jugó de todo, menos de portero.

"No me hubiera gustado que cualquier güey dijera: yo le metí gol al Cinco Copas", lanzó.

Había que sudar con la ´Tota´: Tena

Antonio "La Tota" Carbajal imponía casi una disciplina de militar a los seleccionados mexicanos en la era de Raúl Cárdenas (1979-81), pero apenas terminaba el trabajo y parecía el alma de la fiesta, recuerda Alfredo Tena, el "Capitán Furia".

"Era dicharachero, le ponía muy buen ambiente al grupo. Eso sí, a la hora de trabajar no te perdonaba ni una abdominal, había que sudar con la ´Tota´", dijo vía telefónica.

Carbajal jugó cinco Copas del Mundo, el primero en tener ese registro, que mantuvo en solitario durante 32 años, hasta que en 1998 lo igualó Lothar Matthäus.

"Un auténtica leyenda. Por muchos años duró su récord de tener cinco Copas del Mundo, un portero con mucho liderazgo y que fue siempre base de nuestra Selección Nacional en varios Mundiales.

"Tuve suerte de conocerlo cuando era auxiliar de Raúl Cárdenas en la Selección, te puedo decir que a la hora del trabajo era sumamente enérgico y cambiaba su personalidad cuando ya no estábamos trabajando, era muy amable, muy caballeroso, simpático se podría decir, y le daba muy buen ambiente al grupo", expresó Tena.

La vidriería de la ´Tota´ Antonio Carbajal pasó los últimos años de su vida trabajando en su vidriería y apoyando a niños y jóvenes en condiciones vulnerables.

"Era my conocido que en su León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, él hacía porque la gente la pasara bien. Tenía una vidriería por el centro, me acuerdo de haber ido a ver, cerca del kiosko de León, y la gente pasaba y lo saludaba como si fuera de la familia, era muy familiar la ´Tota´ en León y siempre ayudaba a la gente que se lo pedía.

"En cuanto a la hora del trabajo era al 100, con todo, cuando pitaba don Raúl el entrenamiento era enérgico, intenso, gritaba siempre, eso e sun legado que nos dejó a todos los que entrábamos a una cancha con él. Después de una derrota, tú no podías hacer un chiste estando la ´Tota´ ahí, ¿eh? Eso lo agradezco, porque hoy en día eso se ha perdido mucho", comentó el "Capitán Furia".

Recuerda Alfredo Tena a "La Tota" Carbajal.

Es su inspiración desde la portería

De portero a portero. Oswaldo Sánchez, Adolfo Ríos y Adrián Chávez crecieron con la leyenda de Antonio "La Tota" Carbajal y por ello hoy destacan su legado.

No es sencillo ir a un Mundial, así que jugar cinco raya en lo extraordinario. Participó en Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

"Simplemente por haber sido tan longevo en su posición y representar tantas veces a mi querida Selección Nacional merecía todo mi respeto, descanse en paz, ´Tota´, sigue volando como lo hiciste en tus buenos tiempos", expresó Oswaldo, quien acudió a tres Mundiales y fue titular en el de Alemania, en 2006.

Chávez, por su parte, fue uno de los guardametas suplentes en la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. Muchos años antes, trabajó bajo las órdenes de "La Tota".

"Uno de los más icónicos porteros de México, fue mi entrenador en el Mundial juvenil en 1981 (en Australia), ahí nos acompañó el también fallecido Alfonso Portugal", expresó.

Adolfo Ríos, el llamado "arquero de Cristo", recordó la otra faceta de Carbajal, como técnico del León, Unión de Curtidores y Morelia.

"La ´Tota´ dejó un legado y una huella imborrable en la historia futbolística, no solo como portero consiguiendo 5 Copas Mundiales, también como entrenador, en donde siempre brilló con luz propia", comentó Ríos.

Carbajal debutó con la Selección Mexicana el 24 de junio de 1950 y jugó 48 partidos.