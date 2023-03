El incansable 'Ponchito' apunta al Clásico Regio

Salvo que una lesión lo frene o alguna inesperada decisión técnica del entrenador Víctor Manuel Vucetich, el volante del Monterrey jugará su duelo 80 sin parar en una seguidilla de juegos de casi dos años.

González es un titular indiscutible en el esquema de de Vucetich y todo indica que será titular en el partido a realizarse el sábado en el Estadio Universitario.

La racha de "Ponchito" comenzó el 1 de mayo del 2021 ante el Mazatlán FC en el Estadio BBVA.

Su desempeño ha ido ligado a un creciente nivel que lo ha hecho regresar hasta a la Selección Nacional, tanto en un llamado con Gerardo Martino como ahora en el arranque de la era de Diego Cocca.

"Gracias a Dios no me ha tocado el tema de las lesiones, he podido estar sano y mostrar mi futbol y espero seguir así", dijo Ponchito apenas la semana pasada.