El Clásico Tapatío que se decidió desde el autobús

'¿ESTÁN CAGADOS?'

"La Volpe siempre tenía la costumbre de citar al grupo a una hora para la charla táctica. En lo que llegaba nos poníamos a platicar, y cuando él ingresa al salón para hablar del Clásico, muy rápido nos callamos. Se pone de espaldas a nosotros, abre su portafolio, saca el plumón de apuntes, se gira hacia nosotros, nos miró por encima del hombro y nos dice: '¿Qué, están cagados? Si quieren avisamos que no vamos, digo que se nos ponchó una llanta del autobús y perdemos en la mesa 3-0'. Fue su manera de romper el hielo porque todos nos reímos".

ACELÉRALE CHÓFER

"La inercia del Clásico fue generando competencia en todos los aspectos. En una ocasión que nos concentramos cerca de Plaza del Sol cuando íbamos rumbo al Estadio por López Mateos y pasando la Glorieta Colón nos cruzamos con el autobús de Chivas, y le empezamos a gritar al chófer: '¡Gánale Artur, gánale! ¡Desde aquí vamos ganando!'. Empezó la carrera por todo Circunvalación, y (Pablo) Lavallén y todos golpeando los cristales para presionar al chófer. Fue muy divertido porque llegamos primero al estadio, y además ganamos el partido".

GOLPE DEL 'MAESTRO'

"Benjamín Galindo fue un jugador que siempre admiré desde niño, y en Chivas y en la Selección me llamaba la atención. Tuve la oportunidad de estar en su juego de despedida que lo hace contra Atlas. Por su técnica era difícil que él te hiciera una falta, pero en ese partido en una jugada que me toca disputar con él en un balón por aire, brincamos, al ir cayendo él abre los brazos, me da un codazo y me rompe un diente. Era amistoso y me quedó el recuerdo de un diente despostillado, y después tuve que ir al dentista".

PENALTI Y PARA FUERA

"En un Clásico en el que (Fernando) Quirarte era nuestro entrenador, estaba Emilio Mora como jugador de Chivas, y entrando al área me toca forcejear con él, y me marcan penalti, lo que me costó salir de cambio del partido, y me quedé con la amargura porque sigo pensando aún con el paso de los años que el señalamiento fue polémico, si no se marcaba no pasaba nada. Me quedé con mucha impotencia porque todos queremos jugar un Clásico y nadie se lo quiere perder, pero es parte del juego, y es algo de lo que puede ocurrir".

EL PRIMER GOL EN UN CLÁSICO

"Mi primer gol en Primera División fue en un Clásico (Verano 2000), que para mí fue muy importante por tratarse de un Clásico, y que además se gane es una gran satisfacción en una etapa que tuvimos que revertir esa hegemonía que había de Chivas y que nos tocó dominar por un tiempo. Sentí mucha euforia, porque el primer gol siempre es emocionante, y con ese marco de un Clásico, el Estadio Jalisco lleno. Fue un gol fácil porque fue en un tiro de esquina y a mí me toca llegar a empujar, no fue un golazo pero sí mucha satisfacción".