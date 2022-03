El Clásico es diferente

Guido Pizarro se considera un jugador de Clásicos y lo quiere confirmar ante Rayados.

El capitán de los Tigres habló en un frente a frente con Grupo REFORMA, en donde destacó que se siente identificado con este tipo de escenarios.

-¿Te consideras un jugador de Clásicos?

"Sí, en todo este tiempo he tenido un sentido de pertenencia por esta institución y considero que el Clásico es muy importante por cómo lo vive nuestra gente, por la conexión de los últimos juegos que ha logrado este plantel y ojalá que podamos seguir así".

-¿Te gusta más la contención con Carioca o en la central como líbero?

"Me siento cómodo en varias posiciones, a mí me gusta ver el futbol dependiendo lo que requiere cada situación en el partido. La posición mía en la cancha capaz que le da al entrenador cambiar de sistema sin que tenga que mover tantas piezas y yo tratar de desenvolverme en lo que requiere el equipo".

-¿Miguel Herrera ha influido en tu manera de ver el juego?

"Mucho, estoy convencido que ha influido tanto él como su cuerpo técnico en el día a día. Las grandes cosas así se construyen, nosotros no estaríamos en esta racha si en el día a día no entrenamos al 100".

-Te fuiste a Sevilla y no estuviste en la Final Regia de 2017, pero regresas y levantas la séptima...

"Lo más especial es que he vuelto acá al lugar donde yo quería volver y ojalá que cuando me vaya de acá haya dejado algo en la institución y podamos seguir entregando títulos".

-¿Y qué recuerdo tienes de aquel cabezazo cuando eliminas a Rayados en la Semifinal del 2019?

"Hacía días nosotros habíamos perdido la Final de Concachampions y el equipo salió adelante, era un momento duro y se supo sobreponer, perdimos una Final y a los 10 días teníamos la posibilidad contra el Clásico rival de pasar a una Final y el equipo lo hizo".

-¿Cómo has visto la evolución del Clásico Regio desde tu llegada en 2013?

"Los dos equipos han mejorando deportivamente muchísimo, los dos aspiran a siempre pelear el título y salir campeón y eso está bueno para la Ciudad, siempre y cuando la afición lo viva con respeto, sin violencia, sí vivirlo con intensidad, pero todo tiene un límite".

-Con lo que pasó en Querétaro, ¿ahora te detienes un poco en la cancha?

"Con la edad que tengo, uno sabe que por pelarse con un rival o hacer cosas que no se deben no se va a ganar un partido ni se va a sacar diferencia. Uno debe de tener la mayor determinación, entrega y sabemos que el Clásico es un extra más y las maneras es que siempre hay un límite y son partidos lindos para medirnos como equipo, para brindar ese espectáculo a nuestra gente".

-¿Cómo frenar a Campbell y que a la vez tú ayudes como salida del equipo?

"Sabemos la calidad que tiene Campbell como toda la gente que está en ofensiva de ellos, pero lo más importante es lo que tenemos que hacer nosotros como equipo, el funcionamiento y sí con los cuidados hacia un buen rival, pero entendiendo que lo más importante es lo que hagamos como equipo".

-¿Qué partido vez para este sábado, más allá de las buenas rachas?

"Visualizamos nosotros jugando como equipo, entregándonos al máximo, siguiendo con la idea que venimos demostrando, la determinación y la entrega tiene que ser total y con nuestro público que seguramente nos estará empujando ir hacia adelante en busca de la victoria".

-¿Ayuda llegar con 7 juegos sin perder?

"Son estadísticas que para el torneo ayudan y dan confianza para lo que viene, pero sabemos que el Clásico es un partido aparte, donde los detalles cuentan muchísimo, no es un partido normal, tenemos que estar muy concentrados, pero sí con la línea del funcionamiento que venimos demostrando".

-¿Como capitán, hablas con los compañeros nuevos de cómo afrontar el Clásico?

"Hablamos varios, hay mucha gente que habla, Nahuel, André, Javi (Aquino), gente que ya tiene un sentido de pertenencia grande en la Ciudad, hacia la institución.

"La gente que llega quiere jugar, pero lo importante es que a los que les toca jugar menos estén preparados y ha quedado demostrado que Miguel le da oportunidad a todo el mundo, hace muchos cambios, la mayoría que entra lo hace bien y es la línea colectiva es lo que debe predominar".

-Hay varios líderes, ¿en qué le ayuda a Tigres tenerlos?

"Sí, y la verdad es que muy importante porque cada uno tiene su personalidad. Y te faltaron otros, yo nombro a Luis Quiñones, que parece que no, pero es una persona muy importante en el vestidor, es la alegría del grupo; Javier (Aquino) en todo momento ha mostrado una entereza y un sacrificio muy grande".

3 TÍTULOS

De Liga ha ganado Guido Pizarro con los Tigres.

1 COPA MX

Tiene el volante con la camiseta auriazul y la ganó en el 2014.

1 CAMPEONATO

De Concacaf suma el argentino con los felinos; fue en el 2020.

2 AÑOS

De contrato le quedan a Guido con los auriazules.

Su mamá le pide que se disculpe

En el primer Clásico Regio que se disputó en el Estadio BBVA en el Clausura 2016, Guido Pizarro fue expulsado y en su camino al vestidor insultó a los Rayados.

El capitán felino se disculpó y a 6 años de aquel incidente reveló que no pudo dormir y que su mamá le pidió que se retractara.

"Eso está mal, yo pedí disculpas y esto nunca lo dije, yo no podía dormir esas noches, uno puede reaccionar y se puede equivocar, pero por mis hijos, el mensaje que había dado, me acuerdo que mi madre me dijo no pasa nada, pero hazte cargo y pide disculpas.

"Hace poco, hubo gente que fue a la salida de los entrenamientos del equipo rival y eso también está mal, porque si un jugador ahí reacciona se arma algo más grande y la imagen que damos no es buena y que no se haga normal, yo vengo de Argentina, donde esto ya es normal y está mal", recordó Pizarro.

Pizarro añadió que a 9 años de haber llegado a la Ciudad se siente regio y está preocupado por la crisis de agua que vive Nuevo León.

"Estamos al tanto, en el tema del agua parece que tenemos que entrar en consciencia que hasta que pase eso que nos quedamos sin agua, cuánto tiempo hace que están diciendo que cuidemos el agua y como sociedad tenemos que mejorar, tanto en el agua como en otros temas", puntualizó.

