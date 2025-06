Efraín Juárez intentó fichar a Carlos Vela para Pumas

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, contó que intentó que Carlos Vela jugará en la UNAM, pero que el delantero ya tenía decidido el retiro.

"Yo le hablé hace 10 días y le escribí y le digo: 'te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México'. Me contestó algo muy bonito y al final me dijo 'me voy a retirar'. Luego me escribió otra cosa muy bonita personal y me dijo 'si se hubieran dado otras circunstancias, me hubiera encantado que me dirigieras'", reveló Juárez a Fox Sports.

"No se pudo. Primero lo conozco como amigo, es un gran ser humano. Hemos pasado muchas, buenas y malas fuera de la cancha y dentro sí puedo decir que es uno de los jugadores más talentosos en la historia de este país".

Vela, de 36 años y que fue compañero de Juárez en la Selección Mexicana Sub 17 campeona del mundo en 2005, anunció la semana pasada su retiro luego de pasar varios meses sin equipo. Nunca debutó en la Liga MX.





LE TIRA ALTO

Juárez también alabó al hoy entrenador de la Selección, Javier Aguirre, y confiesa que tiene como sueño llegar al banquillo del Tri, aunque antes quiere ir a Europa.

"Es un sueño (dirigir a México), claro que sí. Vivo mucho el día a día, soy muy del 'solo por hoy', por eso también esa intensidad, porque no sé qué vaya a pasar mañana.

"Claro que es un sueño, pero arriba de ese sueño, me encantaría dirigir en Europa por el hecho de que no hemos tenido muchos técnicos en Europa. Sí lo voy a lograr, voy a dirigir en Europa".

Como jugador estuvo del 2010 al 2012 en el Celtic de Escocia y en 2019 en el Vålerenga de Noruega.





CRUZ AZUL LO BUSCÓ

Juárez comentó que antes Cruz Azul lo buscó, pero que él no quería regresar a México, sólo lo hizo porque se trató de Pumas.

"La verdad es que estaba en un momento donde quería explorar opciones fuera de México, obviamente respetando a lo que es Cruz Azul, que es una gran institución, me parece un gran plantel. Yo no tenía en la cabeza volver a México, porque también sabía que había posibilidades en otras latitudes", mencionó Efraín.

"Cuando tu casa te llama a la puerta, no puedes decir que no. Yo le debo toda mi carrera futbolística a Pumas. Mucha gente me dijo 'no, estás en un error' y hoy te puedo decir que al contrario, fue la mejor decisión de mi carrera como entrenador. Después saldrá bien o mal, esos son cosas de la vida".





PUMAS ES GRANDE

El técnico de 37 años comentó que Pumas es grande por su historia y confía en que tendrán un mejor Apertura 2025, luego de que el torneo anterior terminaron décimos y quedaron fuera de la Liguilla tras perder el Play In con el Monterrey.

"Tengo mucha fe de que podremos lograr algo importante. Prometer títulos es una falta de respeto porque no conozco un técnico en el mundo que diga: 'voy a ser campeón', si lo hay, es para quitarse el sombrero", declaró.

Con información de Fox Sports