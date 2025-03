Efraín Juárez se lanzó con todo contra Sergio Ramos luego de un codazo del español sobre un futbolista de Pumas.

El entrenador de la escuadra de la UNAN no se guardó nada y criticó fuertemente al ex jugador del Real Madrid por la agresión propinada a Pablo Bennevendo sin el balón en disputa, la cual debió haber sido señalada como tarjeta roja pero ni siquiera fue revisada en el VAR por el árbitro central del cotejo.

"Mas allá de frustración, me queda un poquito de tristeza, yo he estado mucho tiempo fuera y entiendo lo que se le exige a un extranjero, ser un ejemplo, ser un tipo de bien. Sé lo que es ser extranjero y me parece que nosotros tenemos que proteger mucho nuestro futbol. Me parece que el central de ellos (Sergio Ramos) tiene que estar fuera al minuto 20, que más allá que se llame como se llame, tiene que venir a ser un ejemplo. Si eso lo hubiera hecho uno de nuestro País seguramente estaría fuera desde el minuto 20, eso es lo que me molesta", declaró el DT tras la victoria de Monterrey sobre los universitarios.

Un día antes del partido, Bennevendo confesó en conferencia de prensa que le entusiasmaba jugar contra Ramos al ser uno de sus máximos ídolos durante su infancia.

"Debemos cuidar nuestro futbol, hay muchas cosas que no van. Le mete el codo a un niño que un día antes había dicho que era su ídolo y esas cosas no van, eso si no. Esas cosas yo no las puedo permitir, porque yo sí defiendo a mi País, yo sí quiero a mi País, yo sí defiendo mi futbol y por ahí no van esas cosas. ¿Saben perfectamente de quién estoy hablando no?", agregó Juárez.