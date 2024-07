Duván Vergara firma con América de Cali tras dejar Monterrey

El mediocampista colombiano Duván Vergara volvió a su país luego de tres años en México y jugará para el América de Cali.

"Champeta" rescindió su contrato con el Monterrey y, luego de ser jugador libre, negoció por su cuenta con los Diablos Rojos para volver al futbol sudamericano.

Rayados no hizo ninguna publicación sobre su partida, pues aunque seguía perteneciendo al club, el colombiano fue prestado al Santos y tenía más de un año sin jugar con el club regiomontano.

Duván llegó a México con el Monterrey para el Apertura 2021 y en el mismo año obtuvo la Concachampions con el conjunto albiazul bajo el mando de Javier Aguirre.

Para el inicio del 2022, Vergara sufrió una rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla derecha que lo dejó sin posibilidades de jugar el Mundial de Clubes y tras volver a las canchas después de casi un año, su nivel fue cayendo.

En Santos no logró mejoría, aunque tuvo más regularidad, el equipo no hizo válida la opción de compra y al no entrar en planes de Fernando Ortiz con Rayados, el club le rescindió el contrato al colombiano, quien ya está en su país natal para hacer pruebas físicas y ponerse a disposición del América de Cali.