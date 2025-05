Eva Longoria y Ryan Reynolds producen docuserie sobre Necaxa

Eva Longoria y Ryan Reynolds, ambos inversionistas del Necaxa, se encuentran en la etapa final de una docuserie para sus Rayos, en la que participarán como productores.

La producción tendrá el título "Welcome to Necaxa", aunque no se tiene fecha para su estreno.

Eva parece que disfruta su etapa como una de las patronas del equipo de Aguascalientes, ya que a menudo se le observa en el estadio de los Rayos apoyando con camisetas del equipo.

Longoria está decidida a narrar las experiencias alrededor del equipo que hace décadas tuvo el sobrenombre de los "11 Hermanos". El documental también tiene la intención de allegar más patrocinios para el club, así como lograr una atención más mediática.

Desde junio de 2021, Eva Longoria es socia del Necaxa; mientras que Ryan Reynolds, en menor medida, es accionista de los Rayos desde 2024.

El documental se transmitirá por FX y Disney+ Latinoamérica.