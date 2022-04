Doble motivación para América ante Cruz Azul

"Es un Clásico y los Clásicos se ganan y no importa sus resultados y ellos también están motivados y será un juego duro, no vemos la tabla, sólo vamos al juego a imponer como el equipo grande que somos".

Viñas valoró la calidez humana del timonel Fernando Ortiz.

"El 'Tano' es muy cercano al grupo, no sólo conmigo sino con todos y eso es muy bueno de un entrenador que es muy unido a los compañeros y en lo personal me ha dado la confianza. No ha caído el gol como quisiéramos pero hemos hecho buenos partidos y eso es muy importante porque me siento bien y mucho es gracias al entrenador", apuntó.

"Él siempre nos dice que tengamos presente en no pensar más allá y los resultados que hemos pasado donde nos encontrábamos en la tabla es una motivación para tomar impulso y fuerza porque nadie nos regaló nada y hoy estamos en la parte de arriba y eso es una motivación para llegar lo más lejos posible", finalizó.