Diego Valdés sólo saldrá de América con una gran oferta

Diego Valdés y Néstor Araujo suenan para emigrar del Nido, pero a decir de André Jardine ambos están comprometidos con el proyecto del América.



"Los grandes jugadores siempre van a ser tentados en el mercado por los grandes equipos y Valdés es uno de estos, pero me habló que está muy enfocado aquí, que quiere construir una trayectoria victoriosa en el Club América, tiene un cariño muy grande por esta institución, y al mismo tiempo un sentimiento de que aún no cumplió todos los objetivos personales que tiene en el club, creo que sí hay siempre algún otro club haciendo una consulta, pero siento también de la parte del club un foco grande en tener un elenco lo suficientemente fuerte" André Jardine

"No es imposible que salga un jugador como este, pero la oferta tiene que ser realmente muy buena, valer mucho la pena para todas las partes", dijo el técnico azulcrema en conferencia de prensa.

PLANTILLA

Una plantilla así de potente como la que presumen las Águilas hasta ahora las acerca a la 14. El brasileño nota tanto en Valdés como Araujo esa ilusión de conseguir logros con el plantel azulcrema.

"En estos dos casos me parece que ese es exactamente el caso, a partir del momento en que detectas a un jugador que no está feliz o quiere salir por algún motivo, ahí las cosas cambian, pero no me parece ser el caso, todos aquí están muy ilusionados con el proyecto que estamos haciendo y el objetivo de conseguir la 14", expresó Jardine.

Mientras a Valdés se le vincula con el CSKA Moscú, hay rumores de que Araujo emigraría al AEK Atenas, donde juega Orbelín Pineda.

Ante las versiones de que Omar Campos puede llegar al Nido, André Jardine piensa que tiene en Luis Fuentes, Salvador Reyes y Miguel Layún a elementos que puedan cubrir bien la lateral izquierda azulcrema.

Alejandro Zendejas está descartado para enfrentar mañana a Puebla, más por el descanso mental que requiere el estadounidense tras la disputa de la Copa Oro que por el problema en el aductor.

"Es un jugador que me gusta mucho, que bueno que está de regreso tiene una molestia en el músculo de la pierna, nada que nos preocupe, la próxima semana ya estará disponible, entrenar normal a partir del miércoles", mencionó.

El que ya estará disponible para jugar será Julián Quiñones, al grado de que América incluso lo presumió en sus redes sociales.

Así como Zendejas tendrá descanso, también ocurrirá con los seleccionados mexicanos Henry Martín, Luis Ángel Malagón e Israel Reyes, quienes tendrán alrededor de tres días libres previo a que reporten con el América, que el lunes 24 de julio viajará a la Leagues Cup.