Evolución de Diego Lainez y Tigres con Siboldi

MONTERREY, NL.- Diego Lainez se siente cada día más completo en Tigres y asegura que es gracias a Robert Dante Siboldi.

El carrilero felino destacó las variantes que le ofrece su técnico y del que se beneficia el equipo.

"Es cierto que he mejorado en muchos aspectos, puedo ser ofensivo como extremo, también me pide más sacrificio, guardar un poco más el orden, jugar como carrilero también lo hago sin problema, gracias a eso al profe Robert, he tenido más opciones en mi juego, y creo ciegamente en él (Siboldi).

"He mejorado no sólo en mis virtudes sino en lo que muchas veces no hacía antes, lo he potencializado", comentó Lainez en conferencia de prensa.

El dorsal 16 de los felinos destacó la fortaleza en la que han convertido los felinos el estadio universitario, en donde suman 26 juegos sin perder en todas las competiciones.

"El equipo siempre es fuerte en casa tenemos una racha larga sin perder aquí, es algo que pocos equipos lo pueden decir, todos son estadísticas uno nunca sabe, pero este equipo muestra siempre su mejor versión en su casa con su gente", comentó.

SABEN QUE EN LIGUILLA SON PELIGROSOS

Actualmente, los Tigres se ubican en cuarto lugar general con 24 puntos en zona de clasificación directa.

"La exigencia en Tigres es estar ahí arriba, tratar de estar lo más alto posible en la tabla, tenemos dos competiciones y les hemos prestado atención, lo importante es en la Liguilla, donde nosotros somos muy peligrosos", dijo Lainez.

Los Tigres reciben este sábado al Pachuca por la Fecha 14 del Clausura 2024, de la Liga MX.