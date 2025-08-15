DT Diego Cocca ya está en Guadalajara

La mañana de este jueves el nuevo técnico del Atlas, Diego Cocca, arribó al aeropuerto de Guadalajara para ponerse a las órdenes una vez más de los Rojinegros.

Cocca señaló que no podía negarse, pese a la situación por la que atraviesa el Atlas, al ubicarse en la posición 12 de la tabla, con 4 puntos, y como una de las defensas más goleadas, con 20 goles en contra.

"Feliz de regresar a mi club, no le podía decir que no al Atlas, nunca, yo estaba muy tranquilo en mi casa, así que tratamos de hacer muy rápido porque es un club al que quiero mucho.

"Estoy consciente de la situación que vive el equipo, y vamos trabajar para ponerlo en el lugar que debe estar y hacer un equipo competitivo.

"Si uno pudiera elegir ojalá hubiera estado en otro lugar, pero el de arriba decide, se cruzó en mi camino y así está", dijo el técnico del Atlas que llega en sustitución de Gonzalo Pineda,

quien renunció al finalizar el partido ante Pachuca con el que perdió 3-0.

La idea es que Diego Cocca ya pueda dirigir este domingo ante Querétaro.



