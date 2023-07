No tengo mucho derecho a hablar de la Selección: Tata

Florida, Estados Unidos.- Gerardo Martino sabe que mañana debutará como entrenador del Inter Miami porque fracasó en la Selección Nacional de México.



"No tengo mucho derecho a hablar de la Selección, no era lógico tener la posibilidad de renovar. Lo que se hizo estuvo malhecho y había que salirse, entiendo que lo que hay podría ser mucho mejor porque las herramientas están, cuando era entrenador y sentía el derecho de tocar puntos, creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre (Diego) Cocca, hay que tener mucho cuidado con los pasos a seguir, en México se está muy acostumbrado a estar en las líneas.

"Todos hemos cometido errores no hemos sabido administrar lo que vino del segundo año en adelante, fue difícil para todo el mundo, no creo que deba desarrollar lo que ha pasado pero en función de lo que ha pasado en los últimos años, por eso estoy acá y no allá", dijo el "Tata".

RETO

Sobre el reto de dirigir al Inter Miami, el "Tata" fue enfático en que se requiere paciencia para armar algo que apenas se ha formado.

"A la hora que la pelota rueda hay pocas explicaciones que dar, hay pocos días de entrenamiento, se esperan los resultados de forma inmediata porque el plan que tenemos es ir de mejor manera, con resultados positivos".

En ese sentido, Martino explicó qué viene de manera inmediata para sus fichajes estrella, Lionel Messi y Sergio Busquets.

"Tratar de que Leo, 'Busi' y Diego se adapten rápidamente a la Liga, tratar de acortar sus tiempos, pensar que lo que empezamos mañana es una Liga totalmente distinta en la que estamos posicionados como el resto de los equipos que van a competir".

Sobre obtener uno de los primeros tres lugares de la Leagues Cup para acceder a la Concachampions de 2024, Martino no quiso comprometerse.

"Lo único que no podemos hacer es no intentarlo. Hay que amalgamar el plantel y para eso necesitamos al menos unas 3 semanas, el tiempo es corto, pero seguro que lo vamos a intentar", declaró.

Martino aseguró que será hasta mañana cuando defina si Messi y Busquets inician el partido en la cancha o en el banquillo con los suplentes.