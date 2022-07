Dice Berterame que juega donde lo pongan

El argentino Germán Berterame dijo que está dispuesto a ser el acompañante de Rogelio Funes Mori como segundo delantero aunque eso pudiera significarle alejarse del gol.

Berterame pinta para ser titular este jueves ante Gallos al lado de Funes Mori, quien llevaría la responsabilidad de ser el hombre gol como centro delantero.

Berterame jugaría como segundo punta cargado a la derecha buscando anotar, pero sobre todo generando llegada.

"Yo vengo a acá a dar lo mejor, en este caso jugar al lado de un jugador como es ´Melli´ la verdad que eso me hace levantar a mi también, me hace potenciar, por decirlo de alguna forma, y entonces eso es lo que me hace agarrar confianza a mí mismo y tratar de que si hace un gol él, siempre será bueno para todos. Si lo hago yo será bueno para él, porque esto es un grupo y todos queremos que nos vaya bien a todos", explicó el máximo goleador de la Liga MX en el período 2021-2022.