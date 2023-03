Su primera convocatoria

El timonel llamó a 34 futbolistas para los partidos de la Liga de las Naciones de Concacaf, el 23 de marzo como visitante contra Surinam y el día 26 frente a Jamaica en el estadio Azteca.

En esta convocatoria lucen elementos como Carlos Acevedo (Santos), Fernando Beltrán (Chivas) así como la reciente adquisición del Barcelona B, Julián Araujo. No obstante, ni Eduardo “La Chofis” López ni Víctor Guzmán fueron requeridos, a pesar de su gran desempeño en lo que va del Clausura 2023.

Cocca respondió que las ausencias responden a una cuestión de gusto personal, pero advirtió que la puerta no está cerrada para nadie.

“Es una lista de 34, porque creemos conveniente que la cantidad es buena, para no desgastar tanto a los jugadores, entendiendo que es mi primera lista, que ellos no me conocen, convivir, conocernos.