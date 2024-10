Televisa y TV Azteca: Controversia en transmisión de partido de la Selección Mexicana

Luego de las acusaciones por parte de Christian Martinoli y Luis García a TUDN, por ser los culpables de la caída de su señal durante el partido entre México y Valencia.

Varios comentaristas de Televisa han salido para desmentir lo compartido por las voces estelares de TV Azteca, asegurando que lo ocurrido en el Estadio Cuauhtémoc fue culpa de un generador.

Uno de ellos fue Alejandro de la Rosa, quien durante la transmisión de 'Línea de 4', habló del tema y rechazó que la gente de TUDN fuera la culpable, asegurando que durante los problemas varios técnicos de Televisa intentaron ayudar a la competencia para volver al aire.

A nosotros SÍ nos bajaron el switch



"No se compite así, sabemos competir de otra forma": @DavidFaitelson_



"La competencia ha acusado a Televisa y TUDN de haber boicoteado su transmisión y la realidad es que no es así, Televisa no tuvo nada que ver y fue un tema exclusivamente de su generador, inclusive de la gente de Televisa ha querido ayudar a la gente de la competencia, así que no es cierta esa versión, aunque luego al aire les faltó información para saber lo que estaba pasando en ese momento", mencionó.

En ese sentido, otro que levantó la mano para hablar del tema fue David Faitelson, quien aseguró que Televisa no compite de manera desleal, dejando un mensaje para sus excompañeros para cuidar sus palabras y equipo.

"A mí me parece una tontería, yo tengo muchas cosas más importantes que hacer y también los ingenieros de la empresa que bajar un switch carajo, por dios, mejor que cuiden su generador, no se compite así y nosotros sabemos competir de otra forma, no competimos de esa manera", finalizó.