Presión y desafíos en el torneo para Atlas tras recientes resultados

En Atlas comienza a sentirse la presión en contra. Y es que los resultados de nuevo atraen a sus viejos fantasmas amenazando con exhibir un torneo de números inestables.

Atlas tuvo un arranque aceptable en el Apertura 2024 al mantenerse invicto hasta la fecha 5. Pero, en los recientes cuatro encuentros Atlas ha manifestado una irregularidad que se refleja en el rezago de los primeros lugares de la Tabla General al acumular 14 puntos que lo tienen en el octavo lugar.

A partir de la fecha 6 a la 9, Atlas registra un triunfo y tres derrotas, además de dos partidos consecutivos sin anotar gol (3-0 ante América y 1-0 contra Querétaro).

A la racha negativa se agrega que, perdió su condición de invicto en el certamen al caer contra el Atlético de San Luis en la jornada 6, y en su reciente encuentro contra Gallos Blancos de Querétaro también perdió su condición de imbatible en el Estadio Jalisco.

Camilo Vargas reconoce que tras el Bicampeonato del Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022), se esperaba un equipo de mayor estabilidad y no de los altibajos acostumbrados a través de su historia.

"Cuando no sumas los niveles de presión aumentan, estamos en una institución que por más que los últimos años nos haya acostumbrado a tener buenas campañas o con los resultados que hemos tenido antes la exigencia ha subido, y para nosotros es de vital importancia sumar siempre y buscar las victorias. Pero cuando no las consigues obviamente no sólo de la parte del club nos exigimos un nivel de mejora y eso nos lleva a darlo todo en cada partido", dijo hoy el portero colombiano Camilo Vargas en conferencia de prensa en las instalaciones de la Academia AGA, previo a la práctica de hoy con miras a su partido de visita frente a Toluca el próximo sábado.

Camilo Vargas admite también que, en el presente torneo los partidos de visita han representado un alto grado de dificultad ya que, de cuatro encuentros en patio ajeno, Atlas sólo registra un triunfo, un empate y dos derrotas, por lo cual el juego ante Toluca en el Nemesio Díez representa el desafío de revertir las estadísticas.

"Está claro que no hemos encontrado algunos resultados de visita, el rival en turno ha contrarrestado nuestras virtudes, no hemos encontrado la manera de revertir los resultados cuando el marcador está en contra, pero creo que en cualquier cancha de visitante hemos tenido la opción para dar la vuelta, es futbol y a veces se da otras no. "Cuando visitas los rivales normalmente se amplían un poco más. Pero hasta el momento, tenemos un buen balance en la temporada con los puntos y tenemos la oportunidad de seguir escalando en la Tabla General, y ahora contra Toluca tenemos la chance de sumar los 3 puntos en disputa.

"Obviamente sabemos del poderío de ellos e iremos con nuestras armas a buscar el resultado.

"Hemos trabajado en las finalizaciones, en poder aprovechar las oportunidades que se generan y obviamente en seguir consolidando la parte de atrás, en la posesión de la pelota, en buscar espacios y generar movimientos para que la gente que está arriba puedan hacer diferencia y tener espacio para marcar", indicó Camilo Vargas.