Javier Aguirre niega que le impongan jugadores en Selección

Javier "Vasco" Aguirre negó que le impongan futbolistas para convocar en Selección Mexicana, como lo señaló el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti.

"Yo vi a Ricardo (Ferretti) en Dallas, ahí en el hotel, no me comentó nada al respecto. Yo te diría, no tengo tantos partidos como Andrés (Guardado) en la Selección, tengo algunos, algunos bastantitos. Nunca jamás en la vida, nada, nadie, que no sea mi colegio de técnico, se ha atrevido siquiera a insinuarme un poco", dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa en el Estadio AKRON.

"Nunca jamás en la vida, puedes indagar, puedes decir, aquí estoy, si hay una persona, ese día se acabó Javier. Lo único que tengo es esto, es mi patrimonio, mis ayudantes, mis jugadores y yo, y me equivoco a la mía, es decir, he hecho y deshecho, con mis condiciones, con mis decisiones, nunca jamás en la vida, nadie, nadie, nadie. Esto es muy fácil, lo quieres demostrar, demostrarlo, y ya verás que no", agregó.

La Selección Mexicana sostuvo un entrenamiento en el Estadio AKRON previo a su compromiso amistoso que se jugará este martes contra Estados Unidos.

El técnico nacional adelantó que Andrés Guardado será titular en el partido donde además será homenajeado por su trayectoria en el Tri. También confirmó que estarán en la alineación los defensas César Montes y Johan Vázquez.

"Tenemos en esta concentración a Rafa Márquez, Memo Ochoa y Andrés Guardado. Ellos nos están ayudando mucho a que los jugadores vean lo que es representar a la Selección Mexicana y ellos son ejemplos. Están para jugar 90 minutos, pinche Andrés, se va porque quiere (de la Selección). Es un orgullo compartir con él", añadió el "Vasco".