Reacción de Hugo Sánchez a menciones de Lema en conferencia

Gustavo Lema, técnico de los Pumas, fue abucheado en gran parte del partido del pasado domingo contra el Mazatlán FC, en el estadio Olímpico Universitario.

Los universitarios ganaron y marchan quintos con 11 puntos; sin embargo, el trabajo del técnico argentino sigue sin convencer a la fanaticada auriazul. Al término del partido, Lema lanzó una declaración que ha causado gran polémica.

"Cuando la gente se expresa por lo que ve en el campo, está perfecto. El que insulta al minuto de juego, con un equipo que ganó y está quinto, ahí hay algo que no me cierra. Siempre hay una afición que necesita un villano y, como dije alguna vez, acá insultaron a Hugo Sánchez, el mejor jugador de la historia de México y como técnico bicampeón", aseveró.

Esta declaración no gustó nada a Hugo Sánchez, quien mostró su molestia en Futbol Picante, el pasado lunes por la noche.

"Me sorprendió que haya utilizado mi nombre. A mí me han insultado en todos los estadios del mundo. En este caso, en CU no me insultaban... me gustaría que me mostrara él la repetición donde me estaban insultando", lanzó el "Pentapichichi".

"Quiere que la afición aplauda o ¿qué?", agregó el extécnico de los universitarios y primer bicampeón como estratega en torneos cortos. "Hugol" ganó en 2004 los dos títulos de liga con los felinos.