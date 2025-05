Guillermo Almada habla sobre polémica tarjeta roja en Tuzos vs América

El entrenador de Pachuca, Guillermo Almada, se refirió a la polémica tarjeta roja retirada al portero Iván Moreno, señalando que América no puede quejarse de las decisiones arbitrales.

Momentos después del encuentro, al ser cuestionado sobre la acción, el DT de las Águilas, André Jardine, dejó claro que desde su mirada se trataba de una acción muy clara de expulsión.

"Que comenten los especialistas, yo la vi y me parece roja clara y esto molesta un poco en un partido decisivo como este. Pero no soy especialista y quiero darme un día para analizar y no equivocarme en mi opinión. Pero si me preguntas ahora, para mí fue una jugada bastante clara de roja y no entiendo mucho por qué volvieron atrás de su decisión", declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, poco después estas palabras fueron respondidas por Almada.

"Yo la vi y fue offside, estaba adelantado. Y el América no se puede quejar del arbitraje, por favor(risas). El partido fue cerrado, muy apretado y quizás no pudimos hacer el futbol que queríamos, pero bueno, quedan 90 minutos y nosotros no vamos a cambiar nuestro estilo por jugar de visita o de local, la intención va a ser la misma, intentar ganar", declaró el entrenador tuzo.