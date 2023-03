Tuca culpa a los medios de los abucheos a la Selección Mexicana

Para Ricardo "Tuca" Ferretti el que la afición critique, abuchee y no está conforme con los resultados, es válido. En conferencia, el estratega de Cruz Azul resaltó que gran parte de que el aficionado actúe así se debe a los medios de comunicación en muchas ocasiones es incendiaria y el aficionado no está preparado.

"Son situaciones normales. Ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar ¿si influye en la afición? Sí. Si el aficionado no tiene criterio, de deja influenciar".

"Cuando ustedes (los medios) tiene comentarios positivos, ¿qué pasa? Ahí si me siento muy bien con ustedes y cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me halaga, son mis amigos. Me critica sin mis enemigos. No está bien la ecuación".