David Faitelson llama entrenador fracasado a Rafael Puente Jr.

David Faitelson dejó a ESPN, pero la polémica se fue con él y ahora se encarga de encender las mesas en TUDN. El reconocido comunicador protagonizó esta vez una fuerte pelea con Rafael Puente del Río.

El extécnico de los Pumas, Atlas y Lobos BUAP se fue contra Faitelson al decir que hace "polémica estéril, ni siquiera estás convencido en lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica".

Esa frase prendió al ex de TV Azteca y respondió a Rafa Puente Jr. "¿Eso quién lo dice? Con todo respeto un pin... entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, quién eres Rafa Fuente".

"¿Eso quién lo dice? Con todo respeto un pin... entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, quién eres Rafa Fuente" David Faitelson

"No me puedes decir que hago show porque yo soy un periodista y te pido que me respetes en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo", agregó Faitelson.

El también auxiliar de Ricardo Ferretti en FC Juárez volvió a responder de manera sarcástica.

"Un pin... entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente no te dice... Hay una palabra en tu vida que no te has encargado de llevar y yo sí: congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra", concluyó Puente del Río.

"Un pin... entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente no te dice... Hay una palabra en tu vida que no te has encargado de llevar y yo sí: congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra" Rafa Puente Jr.

A lo que Faitelson le reiteró que es un técnico que ha fracasado en la Liga MX.

"Yo también tengo los pantalones para decirte en la cara que tú no sirves como entrenador", afirmó.