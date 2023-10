Mamá de David Faitelson permanece en Israel

El periodista David Faitelson compartió que su mamá sigue en Israel pese a los ataques que hay esta localidad por parte de Hamás, indicó que hubo preocupación debido a que cuando todo comenzó se encontraba sola en casa.

"Cuando justamente estalló este nuevo episodio de violencia estaba sola en la ciudad, porque mi hermana mayor, su esposo y mi sobrina estaban en México de vacaciones", declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Faitelson que se encuentra próximo a incorporarse a Televisa relató que fueron momentos complicados al enterarse de los hechos sabiendo cómo detona los cohetes y aunque de inmediato trataron de sacar a su mamá de Israel ella prefirió quedarse.

"En algún momento tratamos de sacar a mi mamá, vimos que enseguida el Gobierno mexicano apoyó con un vuelo de la Fuerza Aérea, pero hablé con ella y me dijo ´si me sacan a la calle y en algún momento hay que correr o esconderse, yo no puedo´", contó David.

PREFIRIÓ QUEDARSE EN SU CASA

La mamá del periodista tiene 83 años, así que prefirió quedarse en casa donde cuenta con un cuarto de seguridad.

"Me dijo ´tengo menos riesgo si me quedo en el cuarto´, entonces decidimos que se quedara en la casa, pero fueron momentos de angustia", añadió Faitelson al programa De Primera Mano.

David contó que su familia tiene un refugio antibombas debido a los eventos bélicos que se han presentado en Israel a lo largo de su historia.

Faitelson de igual forma expresó que su hermana y su familia ya regresaron a Israel para reencontrarse con su mamá.