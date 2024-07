David Faitelson "explota" contra la FMF

CIUDAD DE MÉXICO.- A falta de hacerse oficial todo indica que Jaime Lozano no continuará como técnico de la Selección Mexicana, al parecer Javier Aguirre llegaría al banquillo tricolor, pese a que en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) había declarado constantemente que Lozano sería el entrenador hasta 2026, por ello David Faitelson explotó contra el organismo.

"Para mi Jaime Lozano fue manipulado por los directivos, luego fue engañado y traicionado", mencionó Faitelson en el programa Línea de 4.

El polémico periodista señaló a Juan Carlos Rodríguez, alto comisionado del futbol mexicano, como el responsable de esta situación.

"Con todo respeto para Juan Carlos Rodríguez, me parece vergonzoso la manera en la cual se ha manifestado este tema, no se vale, si sabían que Jaime Lozano no era indicado lo debían tomado la determinación después de la Copa Oro o decirle eres un interino, no estás preparado", expresó David.

Finalmente, Faitelson expuso algunos puntos en los cuales Lozano fue manipulado en la Selección Mexicana.

"Jugar con él obligarlo a no llevar ciertos jugadores a Copa América, prometerle que pase lo que pase se iba a quedarse hasta el 2026 no se vale, Juan Carlos Rodríguez y Ivar Sisniega, Duilio Davino lo han hecho terrible, parece un circo", sentenció el periodista.