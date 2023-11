Va Dani Alves a juicio por agresión sexual

Dani Alves será enjuiciado por presunta agresión sexual, así lo determinó hoy la sección 21 de la Audiencia de Barcelona.

Aunque en las últimas semanas se comentó que el ex jugador de clubes como Pumas y el Barsa podría declararse culpable y otorgar una compensación económica a la víctima, finalmente nada de esto ocurrió.

Con base en las pruebas, alegatos y testimonios periciales se consideró que hay suficientes elementos para enviar el caso a un juicio por agresión sexual por los hechos ocurridos el 30 de diciembre del año pasado en la discoteca Sutton, donde el brasileño habría abusado de una joven.





PRESO

Alves está preso en el penal Brian II desde el pasado 20 de enero, en tres ocasiones se le negó la fianza y la posibilidad de llevar el proceso con prisión domiciliaria.

En un plazo de 5 días la Fiscalía y los abogados de la víctima presentarán sus escritos de calificación y posteriormente se dará fecha para el juicio.

El ex jugador ya no cuenta con el apoyo de su ex mujer, manager y madre de sus dos hijos, Dinorah Santana quien lo acusó de coacción para que declarara a su favor.

Joana Sanz quien es la esposa del ex jugador está con el proceso de divorcio detenido, hasta que se determine su situación legal.

Se espera que este año pueda haber sentencia para Dani Alves y se estima que pueda ir de 10 a 12 años en prisión.

Inés Guardiola, Doctora en derecho penal y especialista en casos de agresión sexual será quien lleve la defensa de Alves, esta es su tercera abogada en el año.