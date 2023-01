Cuauhtémoc Blanco alza la mano para dirigir a la Selección Mexicana

"Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso", agregó.

Blanco es el más reciente ídolo de las Águilas, cuya afición desea que algún día vuelva al club como entrenador.

El exdelantero ya realizó el curso de director técnico, por lo que cumple con ese requisito.