Tigres recibe a Puebla en el Apertura 2025

En el Volcán, Tigres recibirá la visita de la Franja de Puebla para disputar la cuarta fecha del Apertura 2025. Un encuentro que atestiguará a dos de los cuatro equipos mexicanos que se instalaron en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Mientras que los felinos vienen de arrebatarle la victoria a los campeones Diablos Rojos de Toluca, el equipo poblano rescató el triunfo en la Jornada 3 del torneo, gracias a un solitario gol de Ricardo Marín.

El compromiso marcará el regreso de la Liga MX, precisamente, después del paro que se vivió por la Leagues Cup.