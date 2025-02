Vicente Sánchez y el éxito de Cruz Azul en la liga y la Champions Cup

A pesar de que Cruz Azul suma cinco victorias consecutivas (tres en liga y dos en Concacaf), Vicente Sánchez dejó claro que aún no es momento de afirmar que La Máquina no necesita buscar otro técnico para el torneo en curso. El ganar por marcador global de 7-0 al Real Hope, no le garantiza el puesto.

El estratega interino mantiene los pies en la tierra y evita cualquier tipo de declaración que lo coloque como la opción definitiva para el banquillo celeste.

"Hoy es momento de pensar en el próximo rival, vivo el partido a partido, vivo un día a la vez, en lo que me enfoco es en pensar en el rival que tengo enfrente. Contento por el rendimiento del equipo, pero voy día a día", señaló en conferencia de prensa.

Aunque la afición comienza a ilusionarse con su continuidad, Vicente prefiere dejar que los resultados hablen por sí mismos. Por ahora, su único objetivo es que Cruz Azul siga sumando puntos en liga, peleando en la parte alta de la tabla y seguir avanzando en la Champions Cup 2025.

Por otro lado, Sánchez destacó el compromiso y profesionalismo de sus jugadores, señalando que su entrega ha sido clave para obtener resultados tan rápido: "Los jugadores me la hicieron fácil. Mucho respeto a mis jugadores, son sumamente competitivos, quieren ganar cosas, lo demuestran en los entrenamientos. La gestión es muy buena, los hemos llevado muy bien. Hay que disfrutarlo ahora y mañana empezar a trabajar en el próximo juego".

Y añadió: "Contentos más que nada por el rendimiento del equipo, por la competencia que hay en los jugadores, teníamos que hacer valer la condición de local. Es un torneo internacional, que merece mucho respeto. Creo que los jugadores lo hicieron con mucho respeto, mucho profesionalismo. Felicitaciones al Real Hope que lo hicieron muy bien".

Por último, Vicente Sánchez recalcó que su equipo está listo para afrontar dos torneos, ya que cuentan con el plantel suficiente: "Para el jugador, soy del pensamiento que, no hay nada más lindo que jugar. El jugador es feliz si cada tres días hay partidos. La competencia es sana. Cada partido vamos a ir por todo. Nos vamos a enfocar en el partido que viene con Tigres. No hay nada mejor para el jugador que jugar".