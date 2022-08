Critica Pablo Aguilar a Jaime Ordiales

"Es una persona que no me gustaría hablar de él, las personas falsas no me gusta hablar de ellas", explicó Aguilar en entrevista con Pasión W.

"En un principio supuestamente ya estaba cuando estaba Juan Reynoso pero cuando se fue ya no se dio. Desde que llegó Jaime Ordiales ya me olía que estaba fuera del equipo. Ya habíamos tenido diferencias".

El zaguero consideró que podía aportar mucho a la defensa de Cruz Azul que hoy tiene muchos problemas

"Extraño mucho a Cruz Azul, extraño mucho al país, al futbol mexicano, mi familia también, me gustaría volver, sea como sea, me encantaría volver", apuntó.

"Mira, te lo puedo asegurar que sí, sería el primero en ser sincero, si ya no me dan las patas, yo mismo daría un paso al costado pero hoy me siento con la capacidad de estar".

A Aguilar le dolió la goleada 7-0 ante el América.

"Sorprendido y con mucho dolor por los compañeros, porque yo sé el sacrificio que hacen y cómo trabajan, pero fue un resultado engañoso y accidental, si se repite no vuelve a pasar", agregó.