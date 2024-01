"Chicote" Calderón nuevo integrante del Club América

CIUDAD DE MÉXICO- Cristian "Chicote" Calderón, ya enfundado con la playera del América, dio sus primeras declaraciones como nuevo elemento de las Águilas.

El exlateral de las Chivas es el primer fichaje de los azulcrema tras coronarse en el Apertura 2023; sabe que la afición no lo ha recibido de la mejor manera, pero prefiere hablar en el terreno de juego, día a día.

"Mucho se habla de mí, de mi pasado, pero prefiero demostrar en la cancha. La gente me recibió muy bien. Al llegar aquí mi familia vio mi felicidad. Creo que aquí, este club y esta institución es lo más grande que hay. Me veo levantando el campeonato", declaró en charla con el club.

El "Chicote" aseguró que estar en el América es un gran reto y espera pronto cambiar la imagen que la afición tiene de él con actuaciones en la cancha.

"Que confíen, sé que a lo mejor mi llegada no es bienvenida, a lo mejor mucha a mucha gente no le cae el 20, mucha gente no lo quería, pero al final estoy aquí para hablar dentro del campo, demostrarle al profe y ganarme todo el respeto y cariño de la gente, pero dentro del campo. Es un reto chingón", aseveró.

Cristian Calderón sueña con el bicampeonato

Llegar al actual campeón del futbol mexicano hace aún más grande el reto para el "Chicote" Calderón; sin embargo, también se ilusiona con todo lo que viene para las Águilas en 2024.

"Es un reto y un privilegio estar acá porque vienen de ser campeones y la verdad que eso para mí es un reto. Por qué no llegar con el plantel y sumar y ojalá se nos dé el bicampeonato, ser campeones de Concacaf y de Leagues Cup. Vengo a sumar", concluyó.