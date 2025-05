Cristante ve al América en plan grande

El campeón de la Liga MX será el que no tenga miedo a perder, rubro en el que el América supera al Toluca y a cualquier equipo, a juicio de Hernán Cristante.

Por supuesto que el histórico portero desea que se coronen sus Diablos Rojos. En su época como futbolista ganó cinco de los 10 títulos del club, pero sabe que las Águilas hace tiempo superaron esas barreras emocionales.

“En este tipo de juegos el que menos miedo tenga en cuanto a perder es el que va a salir avante y normalmente eso lo hacen los equipos grandes. El equipo grande no juega con ese temor a perder y eso hace la diferencia, y uno dice ‘¿por qué esta suerte?, ¿por qué no la tuvimos?, ¿por qué la tuvo el rival?’

“Esa parte emocional va mucho más allá de una estructura táctica, de un planteamiento estratégico, de modificaciones. Hoy el aspecto emocional en un deporte que no está tan dictado por lo que se plasma en una tableta, me parece que es el que hay que trabajar”, dijo.

Agregó que eso es evidente en un América que juega con personalidad en cualquier cancha y que no se derrumba ante la adversidad.

“El temor es a perder, no al rival, el temor a equivocarse, eso está muy presente a la hora de estar calentando, en la noche anterior, por eso creo que el América ha superado todo eso, por eso tiene tres títulos consecutivos y sigue siendo un equipo competitivo, incluso jugando mal y teniendo un resultado en contra, sale a recuperarse, esa es la diferencia de los equipos grandes con los que no lo son, de los equipos que ganan con relación a los que no.

“Cruz Azul se encontró con un resultado y quiso cuidarlo, no atendió la idea de ir por un poquito más, aunque te tengas que cuidar, eso es trascender. Toluca no lo ha encontrado en relación a objetivos alcanzados y espero que este sea un punto de partida, creo que el ‘Turco’ (Antonio Mohamed) lo puede hacer con sus jugadores, con la gente que trabaja a su lado, ojalá así sea y pueda romper la hegemonía de este grande llamado América”, expresó Cristante.