Cotizado: Resurge Jimmy

En los últimos dos años, Jaime Lozano pasó de ser el "Lamborjimmy" a ser menospreciado en la Selección Mexicana y a fracasar también en el Mundial de Clubes.

Parece que el futbol ya hizo una tregua con el técnico.

Pachuca lleva paso perfecto en el Apertura 2025, con cuatro triunfos. Ya le pegó a Rayados, Pumas, Mazatlán y recientemente al Atlas, que recurrió otra vez al técnico Diego Cocca tras la renuncia de Gonzalo Pineda.

Curiosamente, la salida de Cocca de la Selección Mexicana, tras la explosiva decisión de la "Bomba" Juan Carlos Rodríguez, abrió el paso para el interinato de Lozano.

Jimmy aceptó dirigir al Tricolor durante la Copa Oro. La presión mediática abonó a que la FMF lo ratificara en el cargo, pese a que en el plan original buscaban a un técnico de jerarquía.

No le fue mal a Lozano en los primeros juegos. Perdió parte de la confianza cuando Honduras se impuso 2-0 en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League. Peor le fue cuando cayó ante Estados Unidos en la Final de ese mismo torneo.

Jaime no reconoce que un error fue el permitir que le impusieran seleccionados para la Copa América 2024, con la promesa de que el resultado no importaría siempre y cuando fogueara a la sangre nueva. ¿El resultado? La FMF lo vio verde como técnico y le ofreció degradarlo a auxiliar de Javier Aguirre y regresarle el puesto de entrenador principal en el proceso mundialista a 2030. Jimmy dio un paso al costado.

Años antes, en diciembre del 2021, Pachuca tenía listo el material digital para presentar a Lozano como su técnico, hasta que una llamada del alto mando pidió que pararan todo porque había convencido a Guillermo Almada de tomar el puesto.

Tres años y medio después, Jimmy aterrizó por fin en la Bella Airosa y empezó con el pie izquierdo en el Mundial de Clubes, el adiós prematuro luego de tres derrotas.

En la Liga MX los Tuzos brillan con 4 triunfos, 10 goles a favor y 2 en contra. En la Leagues Cup, clasificó como segundo lugar a Cuartos de Final y por ello el 20 de agosto enfrentará a LA Galaxy.

Después de ocho años y medio de su debut como director técnico, Jaime Lozano reemprende el buen rumbo en su carrera... y sin ser plato de segunda mesa.



