El Chelís explota contra "Chicharito" Hernández

CIUDAD DE MÉXICO

Por tal motivo, el funcionamiento del conjunto de Fernando Gago ha recibido elogios por parte de la afición y de los medios de comunicación, sobre todo porque la falta de contundencia parece irse terminando en cada juego.

Además, el Rebaño ha conseguido los resultados favorables sin tener que contar con la presencia de su refuerzo bomba para el Clausura 2024: Javier Hernández.

El "Chicharito" sigue recuperándose de la fuerte lesión que sufrió en la rodilla derecha, pero cada vez está más cerca de regresar a los terrenos de juego, aunque todavía realiza sus entrenamientos por separado.

Dicha situación, ha provocado que el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana reciba fuertes críticas por ausentarse en las prácticas con el resto de sus compañeros.

José Luis Sánchez Solá no dudó en lanzarle contra el canterano de Chivas por no acoplar sus horarios para convivir con todos los elementos rojiblancos en el Redil.

"El trabajo que tendría que hacer el Chicharito, en estos tiempos de recuperación, no lo está haciendo ni lo hacer: el del liderazgo. No quiere ser el líder, no le interesa ser el líder", sentenció El Chelís en Futbol Picante.