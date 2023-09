Pese a perder 3-0, Tano Ortiz no sabe si victoria de Tigres fue merecida

Tigres ganó el Clásico Regio 133 con una goleada de 3-0 a Rayados, sin embargo, Fernando Ortiz, entrenador albiazul, dejó en duda si la victoria felina fue realmente merecida.

FALTÓ CONTUNDENCIA

El "Tano" admitió que a su equipo le faltó contundencia, pero también cuestionó el juego de los felinos y su planteamiento, por lo que no supo si los tres puntos para los felinos fueron merecidos.

"Obviamente que duele, estamos dolidos de haber perdido ante el rival de la ciudad, esa es la realidad. Haciendo un análisis rápido, el resultado refleja el juego del rival.

A veces el futbol tiene estas cosas, se encuentran con un gol de un jugador de gran jerarquía, se llevan una victoria, no sé si realmente merecida, pero es un dolor para nosotros haber perdido así", dijo.

Por otro lado, el estratega explicó la razón de sustituir al minuto 62 a Sergio Canales y Jesús Manuel Corona, los dos refuerzos que llegaron para el Apertura 2023.

"Necesitaba hacer cambios, mover un poco la idea. Sergio no estaba para los 90 minutos, Jesús, hace poco tiempo que está con nosotros. Necesitaba mover piezas, necesitaba encontrar soluciones", comentó.

Al final, el "Tano" también habló sobre las formas y las redes sociales, pues la afición se manifestó en contra del resultado y el partido planteado por el estratega albiazul.

"Las formas, todos están de acuerdo o no que la directiva toma decisiones. Las redes sociales, es el problema grande, si les hacemos caso, no tendría uno la voz propia de poder opinar. Entiendo, están dolidos, esto no se acaba con el resultado de un Clásico. Seguir insistiendo de la forma que quiero que se vea este Monterrey", mencionó.