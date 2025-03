Se acabaron los consentidos

Javier Aguirre no tiene pelos en la lengua al responder cómo han reaccionado los jugadores ahora que se acabaron sus privilegios en la Selección Mexicana.

El técnico ha insistido en cada conferencia de prensa que el futbolista debe ser un profesional las 24 horas de cada uno de los 365 días del año, por lo que no están permitidas las indisciplinas o cuestiones extrafutbolísticas.

"Como lo han tomado, me vale madre, con todo respeto, porque si no, no vienen. Aquel que pone condiciones para venir o una escala no sé dónde porque voy a ver a un cuate mío, en las tres etapas, en esta ya menos. Fui clarito desde el minuto uno: la puerta está abierta, aquí no hay ninguna obligación, ninguna.

Debe ser un orgullo (jugar para el Tri). ¿No quieres? así seas el goleador histórico de yo qué sé, no vienes. No me importa quién. Si te das cuenta, Rafa Márquez y yo hemos estado en un montón de lugares y nos ven los muchachos con mucho respeto", mencionó Aguirre en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento.

El técnico considera que su trayectoria y la de su principal auxiliar, Rafael Márquez, lo avalan ante los seleccionados.

"Rafa Márquez y yo hemos sacrificado un montón de cosas para estar aquí, no sé si somos ejemplo o no, pero nos ven con mucho respeto; nuestra voz está calificada para decirles por dónde sí o no. Entiendo, yo fui jugador, no quiero maltrato para el jugador, no quiero viajes en turista con cuatro escalas y 14 horas, no; intentamos y en eso ha mejorado muchísimo la organización, el CAR es una maravilla trabajar aquí", expresó.