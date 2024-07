La verdad detrás del comunicado de Robert Dante Siboldi en Tigres

Después de 55 días de haber dejado de manera abrupta y polémica la dirección técnica de Tigres, Robert Dante Siboldi decidió romper el silencio y dio a conocer su versión de su salida del club felino en redes sociales.

Ante la supuesta pérdida de confianza que hubo hacia el timonel uruguayo y su cuerpo técnico, luego de que su auxiliar Miguel Fuentes fuera señalado de filtrar información al rival de la ciudad en la pasada Liguilla, Siboldi habló con Grupo REFORMA.





¿Cómo toma la decisión de publicar el comunicado que da a conocer en redes sociales?

"Luego de cómo salimos, exigíamos al club de alguna manera que sacara comunicado desmintiendo los rumores que había salido en medios de lo que nos estaban acusando y que dijeran que a nosotros nos habían despedido por una decisión institucional.

"Tuvimos que llegar a esas instancias de ir a Controversia y Arbitraje, que es un paso previo a si quieres interponer una demanda, es lo que por ley, por reglamento, es lo que lo que el paso va a seguir. No es una demanda, simplemente es un paso de conciliación con los abogados del club, mis abogados, con la idea de que el club pudiera sacar ese comunicado tratando de limpiarnos a nosotros de que todo lo que se dice no es cierto, que es todo falso.

"Se tuvieron tres reuniones con los abogados y no se llegó a un arreglo. Por eso a partir del miércoles pasado, que fue la última reunión, nosotros hicimos este comunicado y con el visto bueno de nuestros abogados los subimos hoy (ayer) a la red.

"Principalmente nosotros tuvimos que tomar la acción para limpiar nuestro nombre, nuestro prestigio y nuestras carreras, nuestras familias, todo lo que generó o degeneró lo que había salido en los medios".





¿Tomaría más adelante la decisión de demandar al club o a los directivos?

"Quiero que dejar bien claro, aquí no se está en contra del club, Tigres está por fuera, esto es contra estas dos personas que fueron los encargados de hacer la difamación. Entonces eso lo veremos con los abogados, veremos qué continúa. Hasta el momento no, no hemos decidido nada".





¿Usted mantiene comunicación permanente con Miguel Fuentes?

"Sí, estamos en constante comunicación con él y con todo el cuerpo técnico, estamos todos en mi equipo de trabajo, aparte de ser compañeros de trabajo, somos amigos.

"Sin duda que a Miguel le afectó mucho, venía muy bien hasta ese día donde nos hicieron esto. A partir de ahí, ese día él tenía una sesión de tratamiento de quimio, se vio muy afectado a raíz del estrés, de la tensión que vivió ese día, prácticamente no había comido.

"Es muy difícil para él (su problema de salud), pero gracias a Dios él es muy fuerte, es un luchador, un guerrero y sin duda que le está poniendo muchas ganas, siempre positivo para salir adelante y en esa lucha está, va caminando".





¿Teme de alguna represalia por tratar de limpiar su imagen?

"Son situaciones que yo no las puedo controlar. Si tratar de limpiar mis valores, mi honestidad, mi trabajo, mi carrera, mi trayectoria, tratar de limpiar a mi familia, a mis compañeros, si eso puede perjudicarle a alguien o puede tomarlo para mal, serán sus valores. Yo no estaré de acuerdo, sin duda que no estamos en el mismo canal".

"No tengo miedo, no tengo temor, porque estoy haciendo algo que debí hacer hace tiempo que por la confidencialidad no lo pude hacer inmediatamente de lo sucedido.

"Que esa línea se mantenga para que sea siempre intachable y que la confianza que me pueda depositar un directivo o un club en nosotros, es que vamos a trabajar honesta y lealmente en esa institución.





¿Se sintió violentado cuando le hicieron saber que habían investigado sus teléfonos celulares?

"Por su puesto que sí. Nos manifestaron que nosotros somos dueños de los teléfonos, mas no de lo que está dentro del teléfono, que ellos son los dueños de la información que tenemos dentro de los teléfonos. Entonces es información personal, por supuesto que nos sentimos invadidos y violentados.

"A Miguel (Fuentes) se lo quitaron por una hora, le investigaron el teléfono y el abogado dijo que no habían encontrado nada y Miguel le respondió tajantemente que claro que no iba a encontrar nada, porque no había nada.

"Sin duda creo que eso no es legal y se tomarán en su momento".





¿Usted podría probar que acudieron a las oficinas del corporativo y que se reunió con los directivos?

"Está toda la gente en el corporativo y el primer día ellos grabaron todo lo que le preguntaron y cuestionaron a Miguel (Fuentes). Miguel el segundo día grabó todo lo que le cuestionaron los abogados. Ahí están las pruebas, de esas sí están pruebas, lo que ellos están cuestionando no hay un solo video, no hay una sola foto, no hay un solo audio, no hay nada.

"Los supuestos chats que me presentaron no tienen validez a nivel jurídico. Entonces eso pueden inventarlo y cualquier joven que esté cursando la prepa puede hacer una copia de un chat en un teléfono e inventar cualquier diálogo".





¿Le dijeron a usted o a Fuentes el nombre de con qué persona del equipo rival hablaba?

"Ellos argumentaban que Miguel se estaba chateando en el entretiempo de cada partido con un directivo del club con el que estábamos jugando, pero nunca nos dijeron el nombre. Al menos a mi no me lo dijeron. No va a haber ningún nombre porque nunca pasó esto.

"De hecho las hojas que nos mostraron, les pregunté yo que quién es el remitente, quién es la otra parte con la que está chateando Miguel y no me dijeron nunca el nombre de la otra persona".





¿Miguel Fuentes le ha externado si él piensa proceder en contra de estas personas?

"El lo está hablando con sus abogados, no sabría decirte y eso se lo tendrían que preguntar a Miguel, porque acá es algo personal. Lo que a mí me correspondía era salir a proteger a mi cuerpo técnico y más a él, que fue el más dañado.

"Increíblemente yo a los dos días ya estaba limpio. Supuestamente la investigación se siguió mucho tiempo y qué raro que conmigo se lleven dos días y ya estaba limpio y con él (Fuentes) siguió mucho tiempo".





¿Cómo tomaron los jugadores esta situación?

"Estaban sorprendidos por nuestra salida tan intempestiva, ellos no se enteraron de cómo fueron las formas, solamente se enteraron por el comunicado que les llamó la atención porque estábamos bien, estábamos armando toda la pretemporada, estaba todo organizado. Ellos (jugadores) ya creían inclusive que ya habíamos renovado.

"Sólo un jugador fue con el que tuve tiempo de hablar y le comenté cómo fueron la realidad de las formas. Sólo con un jugador, porque no quería yo desestabilizar al equipo".





¿Usted regresaría a Tigres en un futuro teniendo a otros directivos?

"Sin duda alguna, con otras personas estando dentro de la institución, sin lugar a duda. No tiene nada que ver Tigres con estas personas".

"Agradecerle a la afición por todo el apoyo que hemos tenido siempre. Lamentable las circunstancias que están tocando vivir con este tema, pero mucho éxito en el torneo y esperando que sigan teniendo los logros deportivos que ellos quieren y merecen, por tanto apoyo que le dan a la institución".